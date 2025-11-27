Nem kap munkát, mosogatófiú lett botránya után Mandula Ádám

„Csak a lelkiismeret lehet bírád, hóhérod vagy pártfogód, senki más!” – írja Márai Sándor. Kivéve, ha tettednek valaki más az elszenvedője, mint Mandula Ádám esetében, aki TikTok-élőzés közben csúnyán beszélt kisfiával és bántalmazó magatartást mutatott felé. Géczi Bea exe a botrány óta egy kortyot sem iszik, pszichológushoz és pszichiáterhez jár, valamint munkát keres, de csak mosogató állást talált.

Mandula Ádám botránya után nem kap munkát (Fotó: Instagram)

Mandula Ádám pszichiáterhez jár

A rapper ismerőse szerint az Éden Hotel volt sztárja nagyon megbánta tettét. Minden munkát elvállalna, hogy legyen pénze, amiből tud játékot venni Medoxnak, és el tudja tartani az úton lévő második gyermekét. Mandula Ádám azonban a botrány óta szinte mindenhol falakba ütközik.

„Alig van pénze és kétségbe van esve, hogy miből tartja majd el a születendő gyermekét, akit nagyon várnak a párjával” – árulta el a Borsnak a sztárapuka ismerőse.

A balhéval sokaknál elvágta magát, olyan embereknél is, akik eddig segítették. Nagyon bepálinkázott akkor, ami már korábban is kihozta belőle a legrosszabbat, de itt Mediről volt szó, akit egyébként imád, nagyon szeretik egymást, sajnos túllőtt a célon. Nagyon bánja már, ami történt, és most issza a levét, súlyos következményei vannak. Rendszeresen jár szakemberhez, azóta egy kortyot sem ivott, s bár többen meggyanúsították, a drogokat már régebben letette, tényleg nem cuccozik. Nagyon szeretne állandó munkát kapni, de szinte csak elutasításban van része, az emberek a balhé miatt nem bocsájtottak meg neki, szerdán például egy japán étteremben mosogatott.

Mandula Ádám párja gyermeket vár (Fotó: Saját)

Felügyelő jelenlétében találkozott fiával

Mint ismert, az ominózus botrányról hamar értesült Géczi Bea ugyan haragszik exére, de nem utálja őt. A sztármami azonnal megtette a szükséges jogi lépéseket, aminek következtében a rapper egyedül nem találkozhat gyermekével, hiába tudja, hogy a kisfiú szereti őt.

Túl vannak az első találkozáson, igaz, a botrány óta telefonon szoktak beszélni. Ádám félt kicsit, hogyan reagál majd rá Medox, de a gyerkőc szóba sem hozta az esetet, nagyon örült az apukájának, akivel felügyelő jelenlétében beszélgettek. Ez most egy darabig így fog menni, de az biztos, bensőséges kapcsolatukon nem esett kár. A barátom bízik benne, ha Bea látja majd, hogy jó útra tért, és most úgy látom, nagyon erős az elhatározás, akkor majd újra elviheti magával Medit!



