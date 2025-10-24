Megszólalt Mandula Ádám botrányáról Rugós Beke: „A történtek után én végérvényesen befejeztem vele, erre nincs mentség!”

Sokkolta az országot a korábbi botrányhős élőzése a TikTok-on, ahol jól láthatóan valamilyen szer hatása alatt áll, és amiben folyamatosan minősíthetetlen stílusban ordibál gyermekével, aki sírva könyörög neki, hogy hagyja őt aludni. Mandula Ádám bántalmazása szerencsére gyorsan elért exéhez, Géczi Beához, aki rohant is azonnal kimenteni közös gyermeküket, Medoxot.

Mandula Ádám kisfia, Medox bejáratos volt Rugós Beke házába (Fotó: Rugós Beke)

Rugós Beke elhatárolódik Mandula Ádám tettétől

Rengetegen fogalmaztak már meg véleményt a lecsúszott zenész bántalmazásáról. Mandula Ádámot mindenki elítéli, Géczi Bea pedig egyenesen azt szeretné, ha örökre börtönben rohadna az exe. A történtek után Rugós Bekére sem számíthat már a rapper, aki pedig testvérévé fogadta, és aki már többször kihúzta a gödörből.

„Hatalmas csalódás számomra, amit Ádám tett” – kezdte a Borsnak Beke, nem is titkolva, mennyire felzaklatták a történtek.

Rengetegen küldték nekem azt a bizonyos videót, rögtön elhatárolódtam tőle és attól, amit csinált! Teljes mértékben elhatárolódom nem csak tőle, de minden olyan embertől, aki gyereket, vagy nőt bánt. Mindig próbáltam mellette állni, lelkileg is, mindenhogy segíteni, végignéztem többször a mélyrepülését, utána mindig segítettem kijönni neki a gödörből. De korábban, amikor hülyeséget csinált, szerencsére nem volt mellette a kisfia.

A rapper azt mondja, nem látta ennek az egésznek az előjelét, hiszen amikor a közös klipjüket forgatták, akkor is ott volt Medox, és láthatóan nagyon jól megvolt apa és fia.