Megszólalt Mandula Ádám botrányáról Rugós Beke: „A történtek után én végérvényesen befejeztem vele, erre nincs mentség!”

Sokkolta az országot a korábbi botrányhős élőzése a TikTok-on, ahol jól láthatóan valamilyen szer hatása alatt áll, és amiben folyamatosan minősíthetetlen stílusban ordibál gyermekével, aki sírva könyörög neki, hogy hagyja őt aludni. Mandula Ádám bántalmazása szerencsére gyorsan elért exéhez, Géczi Beához, aki rohant is azonnal kimenteni közös gyermeküket, Medoxot.
Rengetegen fogalmaztak már meg véleményt a lecsúszott zenész bántalmazásáról. Mandula Ádámot mindenki elítéli, Géczi Bea pedig egyenesen azt szeretné, ha örökre börtönben rohadna az exe. A történtek után Rugós Bekére sem számíthat már a rapper, aki pedig testvérévé fogadta, és aki már többször kihúzta a gödörből.
„Hatalmas csalódás számomra, amit Ádám tett” – kezdte a Borsnak Beke, nem is titkolva, mennyire felzaklatták a történtek.
Rengetegen küldték nekem azt a bizonyos videót, rögtön elhatárolódtam tőle és attól, amit csinált! Teljes mértékben elhatárolódom nem csak tőle, de minden olyan embertől, aki gyereket, vagy nőt bánt. Mindig próbáltam mellette állni, lelkileg is, mindenhogy segíteni, végignéztem többször a mélyrepülését, utána mindig segítettem kijönni neki a gödörből. De korábban, amikor hülyeséget csinált, szerencsére nem volt mellette a kisfia.
A rapper azt mondja, nem látta ennek az egésznek az előjelét, hiszen amikor a közös klipjüket forgatták, akkor is ott volt Medox, és láthatóan nagyon jól megvolt apa és fia.
Ezért is érthetetlenül állok a történtek előtt, nem tudok mást tenni, csak elítélni! Nem tudom mi lesz ennek a következménye, nem tudom mi lesz Ádámmal. De bízom benne, hogy ki tud majd jönni ebből, le tudja tenni a drogokat, az italt, amit ő a démonjainak hív. De a megtörtént dolgokat nem tudjuk visszafordítani, abból, ahogy ő viselkedett a gyermekével a nagy nyilvánosság előtt, azt nem lehet meg nem történtté tenni. Mert ennek nyoma van. Amit tett, arra nincs mentség, az alkohol, a drog sem mentség. Nagyon sajnálom őt emberileg, velem mindig jó volt, tiszteletteljes volt a kapcsolatunk eddig. De a történtek után én végérvényesen befejeztem vele! Akkor sem adnék neki még egy esélyt, ha bemenne egy elvonóra és utána tisztán megkeresne. Már annyi esélyt adtam neki, és úgy gondolom ezt sem megbocsájtani, sem elfelejteni nem lehet! Majd odafönt, ha van fent valaki, majd elrendezi a sorsát! De én ezt soha nem tudom neki megbocsájtani!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.