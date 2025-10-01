Megszületett Lola kislánya – minden jóslat ellenére beteljesült az énekesnő álma

Hatalmas örömhírről számolt be a közösségi oldalán Lola: megszületett első gyermeke, egy egészséges kislány. Az énekesnő boldogan osztotta meg rajongóival a pillanatot, amelyre hosszú évek óta várt. A megható bejegyzésben egy fotót is közzétett, amelyen újszülött kislánya apró lábai láthatók, végre beteljesült az álma, és anyává vált.

Lola terhességi időszaka megterhelő volt, de kislánya egészségesen jött a világra (Fotó: Mediaworks archív)

Lola kislányt hozott a világra

A hír különösen megható, hiszen Lola korábban arról beszélt, hogy az orvosok nagyon kevés esélyt láttak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen. Mégis, minden akadály és bizonytalanság ellenére idén tavasszal bejelentette, hogy várandós, és azóta is rendszeresen megosztotta követőivel a terhessége legszebb pillanatait. A babaváró bulitól kezdve, a kismamafotózásig sok intim részletet engedett láttatni rajongóinak, akik végig kitartó szeretettel követték a történetét.

A várandósság utolsó heteiben Lola gyakran számolt be arról, hogyan készül a nagy napra. A kórházi táskát ugyan kissé megkésve pakolta össze, de mosolyogva vallotta be: már alig várja, hogy karjában tarthassa a kislányát. Az utolsó napokban CTG-vizsgálatról is posztolt, ami jelezte, hogy hamarosan elérkezik a szülés pillanata.

Lola magánéletébe a terhessége során betekintést kaphattunk a közösségi oldalán (Fotó: Instagram)

Lola párja is együtt izgult vele: „Mindenhol lábacskák és babaillat”

Most pedig eljött az idő: Lola boldogan tudatta, hogy kislánya megszületett, és mindketten jól vannak.

A rajongók özönlenek a bejegyzés alá gratulációkkal és jókívánságokkal, hiszen sokan szinte együtt izgulták végig vele a teljes várandósságot.

Jajj szívből gratulálok. Legyetek nagyon boldogok, mindig egészségesek!

„Szívből gratulálok ❤️Jó egészséget, sok boldogságot kívánok” - írta az egyik rajongója Instagram-oldalán.

Íme a gyönyörű kismamáról és cuki kislányáról az első fotó, amit Lola a Instagram-oldalán osztott meg:

Az énekesnő számára ezzel egy új élet kezdődik, amelyben a színpadi fények mellett a legfontosabb szerepet az anyaság tölti majd be. A története pedig sokak számára adhat erőt és reményt: még akkor is születhetnek csodák, amikor minden jel ellene szól.