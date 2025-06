/„Ha valamire vágytam, akkor az az volt, hogy az apukám kísérjen” – férjhez ment Lola, exkluzív fotók és részletek a mesébe illő esküvőről

Valószínűleg, ha akár csak két évvel ezelőtt azt mondják az énekesnőnek, hogy idén nyáron feleségként várja a gyermekét, hitetlenkedve fogadta volna a gondolatot. Ám közben mégis elérkezett Lola esküvőjének ideje: néhány nappal ezelőtt kimondta a boldogító igent a szerelmének, a részletekről pedig csak a hot! magazinnak mesélt.

Lola csodálatosan nézett ki menyasszonyi ruhájában, amit kifejezetten rá terveztek (Fotó: Lukács Dániel / Fullcontent Kft. / hot! magazin)

„Próbálom magam utolérni, annyi minden történt az utóbbi időben, a lánybúcsútól kezdve az esküvőn át, hogy csak pislogok. Csak azt kérdezem, hogy miért van vége? Úgy élveztem!” – kezdte mosolyogva az újdonsült feleség a hot! magazinnak.

„Harmincnégyen voltunk” – kiderültek a részletek Lola esküvőjéről

Lola kislányként nem is ábrándozott arról, hogy ennyire csodás esküvője lehet, mint amilyet végül sikerült megélnie. Lola nagy napja egy napsütéses hétfőre esett, hiszen az énekesnő barátainak jó része a művészvilágban tevékenykedik, így a hétvégék általában foglaltak számukra. Ez azonban semmit nem vett el az esemény fényéből.

„A Prestige nevű hajón házasodtunk össze, az is csak akkor volt szabad” - kezdte az énekesnő.

A helyszín nem is az én ötletem volt, az »akkori vőlegényem« találta ki, hogy ott legyen. Harmincnégyen voltunk végül, csak a családdal és néhány közeli barátunkkal ünnepeltünk

– mesélte a boldog kismama.

Valójában már ifjú párként érkeztek a hajóra a szerelmesek, ugyanis néhány nappal korábban az önkormányzatnál a polgári esküvőt megtartották. Ott csak négyen voltak, két tanúval együtt – Loláé egy régi barátnője volt, aki 17 éves kora óta jelen van az életében, míg a vőlegényét a húga kísérte az anyakönyvvezetőhöz. A nagyobb szabású ceremónián már mások is jelen voltak, így például az énekesnő gyerekkori barátai, akik közül néhányan külföldről tértek haza. A menyegző lebonyolítását egyébként esküvőszervező nélkül, maguk a szerelmesek álmodták és valósították meg.

„A férjem jócskán kivette a részét ebből az egészből, nem kellett egyedül kóstolnom a menüt például. Persze a dekorációt vagy a zenei részt én találtam ki, a tortát, a videóst, fotóst is rám bízta. Bízik bennem, tudta, hogy jó lesz, ami mellett döntök, de azért a szerződéseket átnézte, a helyszínnel egyeztetett. Ez nekem sokat jelentett, mert neki is fontos volt, hogy tökéletes legyen a végeredmény” – avatott a részletekbe az énekesnő - így tehát Lola férje is részt vett a szervezésben.