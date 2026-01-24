Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Mit tudom én, milyen kocsi" - Kunu Márió felesége megszabadul férje luxusverdájától

kunu alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 07:30
kunu máriófeleségautó
Nem elég, hogy Kunu Alexandra válik, még az énekes hófehér csodajárgánya sem kell neki. De vajon mit szól ehhez Kunu Márió?
Trinity
A szerző cikkei

Bár nem tudja pontosan, milyen autót árul, Kunu Alexandra minél hamarabb megválna attól a hófehér luxusmercitől, amit még Kunu Márió ajándékozhatott neki házasságuk legszebb időszakában.

Kunu Alexandra eladja a Kunu Máriótól kapott autót.
Kunu Alexandra már nem tart igényt Kunu Márió luxusverdájára (Fotó: Facebook)

A rendőrség körözési listáján pár napja már nem szereplő Kunu Márió felesége a TikTokon hirdette meg a menő járgányt, egy nem mindennapi, hirdetésnek jóindulattal sem nevezhető szöveggel:

„Elválok a férjemtől, úgyhogy eladó ez a mit tudom én, milyen kocsi. Szerinte: nagyon megy, teee”

- csalogatta a vevőket Kunu Márió gyermekének édesanyja, akit láthatóan nem sok érzelmi szál fűz a méregdrága kocsihoz, a válás pedig már hónapok óta folyamatban van. 

@alexandravarga22
byu/Difficult-Plate-6544 intalk_hunfluencers

Bár Kunu Alexandra Instagramon még a férje vezetéknevével van jelen, a TikTokon már Varga Alexandraként gyűjti a követőket, ezzel is jelezve, hogy lezártnak tekinti viharos kapcsolatát a fenegyerekkel.

Kunu Márió felesége összeomlott a szakítást követően

Tavaly Kunu Márió felesége kijelentéseitől és az előadó balhéitól volt hangos a magyar sajtó. A „fenegyerek” énekes 11 év után végleg különvált feleségétől, Kunu Alexandrától, miután – elmondása szerint – a családanya már nem tudta tovább elviselni Márió csapodár életvitelét és sorozatos kikacsintásait (és kimaradásait). 

Kunu Márió és Kávétejszín.
Kunu Márió immáron új kedvesével, Kávétejszínnel boldog (Fotó: Instagram)

A kapcsolatuk nemcsak a válás miatt került reflektorfénybe, hanem a gyermekelhelyezés, valamint Márió viharos magánélete miatt is.

„Fel vagyok háborodva. Állandóan összeboronálnak minket, és elegem van belőle. Nem békültünk ki, és nem is fogunk. Köztünk már nincs semmi”– fogalmazott a Borsnak Kunu Márió felesége még korábban, hozzátéve, csak a kisfia jóllétét tartja most szem előtt, miatta szeretné túlélni ezt a fájdalmas időszakot.

Vélhetően a hófehér meseautó is csak Márióra emlékezteti, ezért szeretné, ha hirtelen kopogtatna egy új tulajdonos.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu