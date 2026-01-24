"Mit tudom én, milyen kocsi" - Kunu Márió felesége megszabadul férje luxusverdájától

Bár nem tudja pontosan, milyen autót árul, Kunu Alexandra minél hamarabb megválna attól a hófehér luxusmercitől, amit még Kunu Márió ajándékozhatott neki házasságuk legszebb időszakában.

Kunu Alexandra már nem tart igényt Kunu Márió luxusverdájára (Fotó: Facebook)

A rendőrség körözési listáján pár napja már nem szereplő Kunu Márió felesége a TikTokon hirdette meg a menő járgányt, egy nem mindennapi, hirdetésnek jóindulattal sem nevezhető szöveggel:

„Elválok a férjemtől, úgyhogy eladó ez a mit tudom én, milyen kocsi. Szerinte: nagyon megy, teee”

- csalogatta a vevőket Kunu Márió gyermekének édesanyja, akit láthatóan nem sok érzelmi szál fűz a méregdrága kocsihoz, a válás pedig már hónapok óta folyamatban van.

Bár Kunu Alexandra Instagramon még a férje vezetéknevével van jelen, a TikTokon már Varga Alexandraként gyűjti a követőket, ezzel is jelezve, hogy lezártnak tekinti viharos kapcsolatát a fenegyerekkel.

Kunu Márió felesége összeomlott a szakítást követően

Tavaly Kunu Márió felesége kijelentéseitől és az előadó balhéitól volt hangos a magyar sajtó. A „fenegyerek” énekes 11 év után végleg különvált feleségétől, Kunu Alexandrától, miután – elmondása szerint – a családanya már nem tudta tovább elviselni Márió csapodár életvitelét és sorozatos kikacsintásait (és kimaradásait).

Kunu Márió immáron új kedvesével, Kávétejszínnel boldog (Fotó: Instagram)

A kapcsolatuk nemcsak a válás miatt került reflektorfénybe, hanem a gyermekelhelyezés, valamint Márió viharos magánélete miatt is.

„Fel vagyok háborodva. Állandóan összeboronálnak minket, és elegem van belőle. Nem békültünk ki, és nem is fogunk. Köztünk már nincs semmi”– fogalmazott a Borsnak Kunu Márió felesége még korábban, hozzátéve, csak a kisfia jóllétét tartja most szem előtt, miatta szeretné túlélni ezt a fájdalmas időszakot.

Vélhetően a hófehér meseautó is csak Márióra emlékezteti, ezért szeretné, ha hirtelen kopogtatna egy új tulajdonos.