"Mit tudom én, milyen kocsi" - Kunu Márió felesége megszabadul férje luxusverdájától

Bár nem tudja pontosan, milyen autót árul, Kunu Alexandra minél hamarabb megválna attól a hófehér luxusmercitől, amit még Kunu Márió ajándékozhatott neki házasságuk legszebb időszakában.
A rendőrség körözési listáján pár napja már nem szereplő Kunu Márió felesége a TikTokon hirdette meg a menő járgányt, egy nem mindennapi, hirdetésnek jóindulattal sem nevezhető szöveggel:
„Elválok a férjemtől, úgyhogy eladó ez a mit tudom én, milyen kocsi. Szerinte: nagyon megy, teee”
- csalogatta a vevőket Kunu Márió gyermekének édesanyja, akit láthatóan nem sok érzelmi szál fűz a méregdrága kocsihoz, a válás pedig már hónapok óta folyamatban van.
Bár Kunu Alexandra Instagramon még a férje vezetéknevével van jelen, a TikTokon már Varga Alexandraként gyűjti a követőket, ezzel is jelezve, hogy lezártnak tekinti viharos kapcsolatát a fenegyerekkel.
Tavaly Kunu Márió felesége kijelentéseitől és az előadó balhéitól volt hangos a magyar sajtó. A „fenegyerek” énekes 11 év után végleg különvált feleségétől, Kunu Alexandrától, miután – elmondása szerint – a családanya már nem tudta tovább elviselni Márió csapodár életvitelét és sorozatos kikacsintásait (és kimaradásait).
A kapcsolatuk nemcsak a válás miatt került reflektorfénybe, hanem a gyermekelhelyezés, valamint Márió viharos magánélete miatt is.
„Fel vagyok háborodva. Állandóan összeboronálnak minket, és elegem van belőle. Nem békültünk ki, és nem is fogunk. Köztünk már nincs semmi”– fogalmazott a Borsnak Kunu Márió felesége még korábban, hozzátéve, csak a kisfia jóllétét tartja most szem előtt, miatta szeretné túlélni ezt a fájdalmas időszakot.
Vélhetően a hófehér meseautó is csak Márióra emlékezteti, ezért szeretné, ha hirtelen kopogtatna egy új tulajdonos.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.