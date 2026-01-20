„Mindig is tudtam, hogy nagy fazon” – Kunu Márió is reagált Orbán Viktor kimaradására!

Orbán Viktor és a kormánypárt tagjai egyre aktívabbak a közösségi oldalakon. A mai fiatalok megszólítása egy nagy cél volt, ami úgy látszik sikerült is. Kunu Márió a fiatalok között nagy ismertségnek örvend, amit úgy tűnik, a Miniszterelnök is észrevett. Márió most lapunknak reagált a videóra, amiben Orbán Viktor a kimaradás fontosságáról beszél és az énekes zenéje is komoly szerepet játszik.
Szánjunk két percet a kimaradásra
– kezdte a magyar Miniszterelnök TikTok-videójában, amiben még Donald Trump is feltűnt. A kimaradás többször felmerült a legutóbbi Háborúellenes Gyűlésen, ám a mostani videóra senki sem számított.
Azt biztosan tudjuk, hogy csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni
– jelentette ki Miskolcon Orbán Viktor. Emellett pedig több fontos üzenet is elhangzott a találkozón, de természetesen a gyűlések fő mondata is a háborúból való kimaradásra hívja fel a figyelmet.
Mindig is tudtam, hogy nagy fazon a Miniszterelnök Úr, mindig is csipáztam. A videó miatt pedig most még jobban megkedveltem
– mondta lapunknak a híres énekes. Márió zenéi nagy hatással vannak a fiatalokra, mivel szinte minden szórakozóhelyen eljátsszák a legismertebb dalait. Az énekes pedig büszkeséggel nézte végig Orbán Viktor videóját.
Nagyon jó érzés volt látni, hogy a Miniszterelnök az én zenémmel adott ki egy videót. Annyira viszont nem lepett meg, mert mindig is tudtam, hogy nagy arc
– árulta el Kunu Márió.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.