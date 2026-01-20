„Mindig is tudtam, hogy nagy fazon” – Kunu Márió is reagált Orbán Viktor kimaradására!

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 13:50
A Miniszterelnök legújabb videója letarolta a közösségi oldalakat. Orbán Viktor Kunu Márió legismertebb zenéjével jelentette ki, hogy időt kell szánni a kimaradásra.
Orbán Viktor és a kormánypárt tagjai egyre aktívabbak a közösségi oldalakon. A mai fiatalok megszólítása egy nagy cél volt, ami úgy látszik sikerült is. Kunu Márió a fiatalok között nagy ismertségnek örvend, amit úgy tűnik, a Miniszterelnök is észrevett. Márió most lapunknak reagált a videóra, amiben Orbán Viktor a kimaradás fontosságáról beszél és az énekes zenéje is komoly szerepet játszik.

Orbán Viktor Miskolcon is kijelentette, hogy mennyire fontos a kimaradás
Orbán Viktor Miskolcon is kijelentette, hogy mennyire fontos a kimaradás Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Nagyot ment Orbán Viktor kimaradása

Szánjunk két percet a kimaradásra

– kezdte a magyar Miniszterelnök TikTok-videójában, amiben még Donald Trump is feltűnt. A kimaradás többször felmerült a legutóbbi Háborúellenes Gyűlésen, ám a mostani videóra senki sem számított.

Azt biztosan tudjuk, hogy csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni

– jelentette ki Miskolcon Orbán Viktor. Emellett pedig több fontos üzenet is elhangzott a találkozón, de természetesen a gyűlések fő mondata is a háborúból való kimaradásra hívja fel a figyelmet.

Kunu Márió zenéi nem csupán a fiatalokat, de a miniszterelnököt is elragadták (Fotó: Instagram)

Kunu Márió is reagált a videóra

Mindig is tudtam, hogy nagy fazon a Miniszterelnök Úr, mindig is csipáztam. A videó miatt pedig most még jobban megkedveltem

– mondta lapunknak a híres énekes. Márió zenéi nagy hatással vannak a fiatalokra, mivel szinte minden szórakozóhelyen eljátsszák a legismertebb dalait. Az énekes pedig büszkeséggel nézte végig Orbán Viktor videóját.

Nagyon jó érzés volt látni, hogy a Miniszterelnök az én zenémmel adott ki egy videót. Annyira viszont nem lepett meg, mert mindig is tudtam, hogy nagy arc

– árulta el Kunu Márió.

@viktor_a_tiktokon Kimaradás 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #kimaradás ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

