Kunu Márió vodkaivó versennyel robbantott ki újabb botrányt

Kunu Márió neve az elmúlt hónapokban megkerülhetetlen a hazai könnyűzenei és bulvárvilágban. A zenész karrierje mellett a közösségi médiában is aktív, ahol minden mozdulatát figyelik a rajongók és a kritikusok. Legújabb videója azonban nem egy új dal vagy kusza szerelmi élete miatt lett felkapott. Ezúttal az alkoholfogyasztás került a fókuszba, ami sokaknál kiverte a biztosítékot.
A TikTokon terjedő felvételen Kunu Márió egyik haverjával azon versenyez, hogy melyikük tud gyorsabban húzóra meginni egy 7 decis vodkát, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon. A jelenet különösen azért váltott ki erős reakciókat, mert a zenész láthatóan büszke magára, és gond nélkül csúszik le neki az ital. Sokan úgy érzik, pontosan azt a képet erősíti, amit szerintük már régóta sugároz: a botrányos gátlástalanságot. Mások viszont csak egy újabb TikTok-trendnek látják az egészet.
A Reddit felhasználók megjegyzései gyorsan eldurvultak, sokan személyes csalódottságukat és haragjukat is megfogalmazták. Több kommentelő szerint a felvétel többről szól, mint egyszerű szórakozásról.
Az egyik hozzászóló ironikus megjegyzéssel reagált a látottakra:
Belebetegedett, hogy mégis a habos kávéval kellett maradni, hiszen ha nincs ló, a szamár is jó, Szandinak meg már nem kell...karma
A komment egyértelműen személyes hangvételű, és oda üt, ahol a legjobban fáj.
Egy másik felhasználó pedig már társadalmi problémát lát a videó mögött:
Szomorú, hogy a férfiasságukat úgy tudják megélni, hogy ki tud több piát egyszerre lehúzni.
Ez a vélemény sokaknál visszhangra talált, és komoly vitát indított el a kommentmezőben.
Akadt persze olyan is, aki hosszabban, kifejezetten indulatosan fogalmazta meg csalódottságát:
Mindig is látszott a tekintetén, hogy egy buta-ostoba ember, de voltak zenéi, amit kimondottan szerettem. Nem tudom, ember hogy tud ennyire tönkremenni, mikor konkrétan dolgoznia sem kell és nem kell küzdenie a mindennapi problémákkal. Mondjuk közel nincs ott annyi, amit ő szeretne mutatni. Amióta rohamosan csúszik lefelé a lejtőn, én ha véletlenül is meghallom valamelyik zenéjét, nyomom el, mert konkrétan hányok tőle.
Ez a komment jól mutatja, mennyire mély érzelmeket vált ki Kunu Márió jelenlegi megítélése egykori rajongóiból is.
A kérdés adott: Kunu Márió tényleg lefelé csúszik, vagy csak a közösségi média torzítja el a valóságot? Egy biztos, minden ilyen videó tovább mélyíti a megosztottságot körülötte. Míg egyesek még mindig a régi slágereit hallgatják, mások már a teljes elfordulásról beszélnek. A botrány tehát újabb fejezet egy olyan történetben, amelyről a net még sokáig beszélni fog.
A vodka pedig, úgy csúszik le neki – ahogyan mostanában ő maga is rajongói szemében.
Márió ivóversenyes videója azóta eltűnt az oldaláról, ami két dolgot jelenthet. A negatív kommentek alapján rájött, hogy ostobaság volt ilyen tartalmat posztolnia, vagy egyszerűen sokan jelentették a közösségre ártalmas tartalmat, és maga a TikTok tüntette el a "remekművet"...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.