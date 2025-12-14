Kunu Márió vodkaivó versennyel robbantott ki újabb botrányt

Kunu Márió neve az elmúlt hónapokban megkerülhetetlen a hazai könnyűzenei és bulvárvilágban. A zenész karrierje mellett a közösségi médiában is aktív, ahol minden mozdulatát figyelik a rajongók és a kritikusok. Legújabb videója azonban nem egy új dal vagy kusza szerelmi élete miatt lett felkapott. Ezúttal az alkoholfogyasztás került a fókuszba, ami sokaknál kiverte a biztosítékot.

Kunu Márió Kávétejszín nélkül is tud kommentháborút kirobbantani (Fotó: Instagram)

Kunu Márió botrányt kavart újra: vedeli a vodkát, a net pedig felrobbant

A TikTokon terjedő felvételen Kunu Márió egyik haverjával azon versenyez, hogy melyikük tud gyorsabban húzóra meginni egy 7 decis vodkát, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon. A jelenet különösen azért váltott ki erős reakciókat, mert a zenész láthatóan büszke magára, és gond nélkül csúszik le neki az ital. Sokan úgy érzik, pontosan azt a képet erősíti, amit szerintük már régóta sugároz: a botrányos gátlástalanságot. Mások viszont csak egy újabb TikTok-trendnek látják az egészet.

Kíméletlen vélemények

A Reddit felhasználók megjegyzései gyorsan eldurvultak, sokan személyes csalódottságukat és haragjukat is megfogalmazták. Több kommentelő szerint a felvétel többről szól, mint egyszerű szórakozásról.

Az egyik hozzászóló ironikus megjegyzéssel reagált a látottakra:

Belebetegedett, hogy mégis a habos kávéval kellett maradni, hiszen ha nincs ló, a szamár is jó, Szandinak meg már nem kell...karma

A komment egyértelműen személyes hangvételű, és oda üt, ahol a legjobban fáj.

Egy másik felhasználó pedig már társadalmi problémát lát a videó mögött:

Szomorú, hogy a férfiasságukat úgy tudják megélni, hogy ki tud több piát egyszerre lehúzni.

Ez a vélemény sokaknál visszhangra talált, és komoly vitát indított el a kommentmezőben.

Akadt persze olyan is, aki hosszabban, kifejezetten indulatosan fogalmazta meg csalódottságát:

Mindig is látszott a tekintetén, hogy egy buta-ostoba ember, de voltak zenéi, amit kimondottan szerettem. Nem tudom, ember hogy tud ennyire tönkremenni, mikor konkrétan dolgoznia sem kell és nem kell küzdenie a mindennapi problémákkal. Mondjuk közel nincs ott annyi, amit ő szeretne mutatni. Amióta rohamosan csúszik lefelé a lejtőn, én ha véletlenül is meghallom valamelyik zenéjét, nyomom el, mert konkrétan hányok tőle.

Ez a komment jól mutatja, mennyire mély érzelmeket vált ki Kunu Márió jelenlegi megítélése egykori rajongóiból is.