G.w.M kamerák előtt szólta el magát: Kulcsár Edina ismét gyermeket vár?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 15:26
Kulcsár Edina és G.w.MBeköltözveHajdú Péter
Hajdú Péter Beköltözve című műsorának előzetesében olyan pillanat történt, amitől mindenkinek elállt a lélegzete. Kulcsár Edina ismét várandós?
P. G.
A szerző cikkei

A következő Beköltözve című műsor előzetesében G.w.M egy félmondattal olyasmire utalt, amire senki sem számított – még Kulcsár Edina sem. Lehetséges, hogy a modell ismét gyermeket vár G.w.M-től? Az előzetesben hallható elszólás és az ezt követő reakció pontosan erre utal.

Kulcsár Edina és G.w.M az a sztárpár, akik mindig tartogatnak meglepetéseket.
Kulcsár Edina és G.w.M már 2022 óta alkotnak egy párt

Kiderült, hogy Kulcsár Edina talán ismét babát vár

Hajdú Péter Beköltözve című műsorának legújabb epizódjának előzetese finoman szólva is emlékezetesre sikerült. Ennek eredményeképp a rövid videó túl sok kérdést hordoz magában. A műsor vendégei, Kulcsár Edina egykori szépségkirálynő és G.w.M szokásukhoz híven őszintén, szinte gátlások nélkül beszéltek. Edina épp arról mesélt Péternek, hogy mennyire oda kell figyelnie az alakjára, hiszen négy gyermek édesanyjaként folyamatos nyomást érez, hogy csúcsformában maradjon. Ekkor azonban G.w.Mláthatóan a megszokottnál is felszabadultabb hangulatban – elejtett egy kijelentést, amely azonnal megfagyasztotta a levegőt:

És lehet, hogy terhes!

– mondta a rapper a felesége állapotára utalva.  

 

Edina kiakadt, miután G.w.M nyilvánosságra hozta a terhesség gyanúját 

Edina reakciója nem is váratott megára. Láthatóan meghökkentette G.w.M kijelentése, sőt kissé talán fel is háborodott, amiért a párja ezt a kamerák előtt hozta szóba. „Te ilyet miért mondasz el? Az megvan, hogy ez egy műsor és egy csomó kamera rögzít?” – kérdezte kissé ledöbbenve a fiatal anyuka. „Mert Peti a barátom és szeretem Petit” – válaszolta teljesen nyugodt hangon G.w.M. A helyzet még feszültebbé váll, amikor Hajdú Péter feltett egy kérdést: „De a teszt pozitív lett, vagy nem?”  G.w.M elmondta, hogy: „Mind a négy teszt amit használtunk halvány csíkot mutatott, de természetesen elmegyünk orvoshoz, és utána fog kiderülni."

Ezek szerint tényleg úton van Kulcsár Edina és G.w.M harmadik közös gyermeke?  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
