A paneltől a reflektorfényig: hatalmas sikereket ért el 29 éves korára a magyar rapsztár, G.w.M

Kulcsár Edina párja, G.w.M, polgári nevén Varga Márk, mára az egyik legfelkapottabb hazai rapper lett. A nehéz sorsú fiúból országosan ismert előadó vált, akinek neve uralja a slágerlistákat. Születésnapja alkalmából most érdemes felidézni, milyen elképesztő utat járt be, és hogyan jutott el a boldog és sikeres életig. A történet két fő vonalon halad: karrier és szerelem – és bizony mindkettőben látványos a felemelkedés.

G.w.M Kulcsár Edina szerelme hatalmas karriert futott be (Fotó: Bánkúti Sándor)

G.w.M: a nehéz sorsból a teltházas koncertekig

G.w.M nem a reflektorfénybe született. Zűrös családi háttérrel a háta mögött már fiatalon megtanulta, mit jelent talpon maradni. Mindössze 14 éves volt, amikor úgy döntött, saját lábra áll, és a zenében bizonyítja rátermettségét. Nem volt mögötte biztos háttér, mentor, vagy előre írt út: csak elszántság, tehetség és a siker iránti vágy.

A fordulópontot Széki Attila, azaz Curtis hozta el számára: felfedezte a fiút, és mentorálásával az első közös daluk 2013-ban jelent meg. Kezdetben még csak a helyi klubokban lépett fel, viszont a rajongótábora lassan, de biztosan nőtt. Az online térben is elkezdett hírnevet szerezni, dalaival több százezres hallgatóságot ért el, a koncertjein pedig mára nem csupán néhány tucat, hanem több száz, sőt ezres nagyságrendű közönség tombol.

Márk karrierjének titka a folyamatos fejlődés és a kitartás: minden nehézség ellenére nem adta fel, a zene lett az eszköz, amivel kifejezhette önmagát és kapcsolódhatott az emberekhez. A mai napig minden dalában ott van a sorsa iránti alázat és az önmagába vetett hit.

Viharos kezdetek a szerelemben

A rapper magánélete sokáig legalább annyira hangos volt, mint a zenéje. Első ismert párkapcsolata Nagy Melanie-val komoly mérföldkő volt: két gyermekük is született, és a kapcsolat sokáig központi témája volt a rajongóknak. A szakítás azonban nem zajlott könnyen. Nyilvános viták, gyermekelhelyezési kérdések, tartásdíj-ügyek és botrányok követték egymást, amelyek árnyékot vetettek G.w.M életére.

Mindez azonban csak még erősebbé tette: megtanulta kezelni a nyilvánosságot, a kritikát és a stresszt, miközben karrierjét sem hagyta hátra. Ez az eset pedig lehetővé tette, hogy később a magánéletében is megtalálja a nyugalmat és a boldogságot.