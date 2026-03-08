Nincs mese! Igaz tavaszi időjárással tör be a március

Nem ronthatja el semmi a kedvünket! A ragyogó napsütést időnként vastagodó felhőzet szűrheti, de esőre továbbra sem kell számítani. Az esti órákban a délkeleti szél élénkebbé válhat, azonban ez csak kellemesen zárhatja a hétvégét. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul – közölte a koponyeg.hu. Így alakul az időjárás a hétvége maradék részében!
Vasárnap túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, ami nagy hatással lesz közérzetünkre. majd napközben északnyugat, észak felől némi fátyolfelhőzet érkezik fölénk. Csapadék nem várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is.
Hétfőn pedig tovább emelkedik a hőmérséklet és a fátyolfelhők mellett alapvetően száraz, napos idő ígérkezik. Napközben 11 és 16 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
