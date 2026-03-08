Nincs mese! Igaz tavaszi időjárással tör be a március

Nem ronthatja el semmi a kedvünket! A ragyogó napsütést időnként vastagodó felhőzet szűrheti, de esőre továbbra sem kell számítani. Az esti órákban a délkeleti szél élénkebbé válhat, azonban ez csak kellemesen zárhatja a hétvégét. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul – közölte a koponyeg.hu. Így alakul az időjárás a hétvége maradék részében!

Tavaszi időjárással ajándékoz meg minket a hétvége

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Tavaszi időjárással tör be a március

Vasárnap túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, ami nagy hatással lesz közérzetünkre. majd napközben északnyugat, észak felől némi fátyolfelhőzet érkezik fölénk. Csapadék nem várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is.

Hétfőn pedig tovább emelkedik a hőmérséklet és a fátyolfelhők mellett alapvetően száraz, napos idő ígérkezik. Napközben 11 és 16 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.