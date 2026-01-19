A Shyguys is megszólalt a Kozso-sláger körüli botrány kapcsán: „Sok sikert kívánunk neki, hogy ezeket a sérelmeket magában elrendezze”

Az elmúlt napokban a hazai zenei élet egyik legnagyobb vitája kavarta fel a közösségi médiát: egy ismert sláger feldolgozása miatt Kozso Instagram-posztjában fejezte ki felháborodását. Bár DJ Dominique próbálta rendezni a helyzetet, most a Shyguys is nyilatkozott, tisztázva álláspontját.

Kozso a Shyguys zenekarral még nem beszélt a történtekről (Fotó: Mediaworks Archív)

A Kozso-botrány újabb mérföldköve

A Kozso és a Shyguys közti botrány a zenei közéletet január eleje óta lázban tartja, amely egy ikonikus sláger, a Hello DJ Dominique és a Shyguys által készített feldolgozása körül pattant ki. Kozso az Instagramon fejezte ki csalódottságát, mert szerinte semmiféle egyeztetés vagy engedélykérés nem történt az átdolgozás előtt, és különösen sértőnek találta, hogy a klipforgatásra sem hívták meg. „Alkotóként és emberileg is mellőztek” – írta a posztban, ami hatalmas felháborodást váltott ki a rajongók körében.

Bár DJ Dominique a mix kapcsán elmondása szerint előzetesen próbált egyeztetni Kozsóval, majd ezt követően még személyesen is találkoztak, hogy békés úton rendezzék a félreértést, a helyzet nem csillapodott teljesen. A remix körüli feszültség miatt a Shyguys zenekar is reagált a botrányra, tisztázva, hogy részükről semmilyen harag nem áll fenn.

A Dj Dominique mix nagy port kavart mindenki meglepetésére (Fotó: Máté Krisztián)

„Olyan dolgokat mond, amiket nem értünk”

Gajdos Attila, a Shyguys tagja a Borsnak nyilatkozott:

Tudomásom szerint most sikerült rendezni a dolgokat, DJ Dominique átbeszélte Kozsóval. Szeretnénk a konfliktusból kimaradni, részünkről soha nem volt semmi harag. Ez egy félreértés volt. Ez Dominique projektje volt, ezért első sorban ő rendezte ezt a félreértést, hamarosan a zene is hivatalosan kiadásra kerül.

A zenekar tagja hangsúlyozta, hogy furcsállták Kozso Instagram-posztját, hiszen az előzetes tárgyaláson teljes nyitottságot tanúsított feléjük. „Mi nem nagyon tudjuk, hogy miért haragszik ránk. Mi soha nem haragudtunk, nincs neheztelés a részünkről, soha nem támadtuk őt. Ami volt, elmúlt, sok sikert kívánunk neki, hogy ezeket a sérelmeket magában elrendezze” – tette hozzá Gajdos.

Ács Bálint, a Shyguys másik tagja szintén megszólalt: