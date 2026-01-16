Kiborult a popikon: Kozso Instagramon robbantott, forr a levegő a sláger körül

A történet első pillantásra egy szokványos remixnek indult, de néhány Instagram-poszt elég volt ahhoz, hogy botrányszagú üggyé dagadjon. A múlt hét végén Kozso szavai szó szerint felrobbantották a netet, és most DJ Dominique is megszólalt a Borsnak.

Kozso és Dj Dominique próbálták rendezni a kialakult helyzetet (Fotó: Kunos Attila)

Kozso botránya a kezdetektől

A Kozso által robbantott botrány gyökere egy év elején megjelent dal, a "Hello", amely DJ Dominique és a Shyguys nevéhez fűződik. A probléma forrása az énekes-producer ikonikus szerzeményének feldolgozása, ami kapcsán nem is titkolta felháborodását: úgy érzi, alkotóként teljesen semmibe vették. Állítása szerint sem előzetes egyeztetés, sem engedélykérés nem történt, sőt, még a klipforgatásra sem hívták meg, pedig a dal zenéje, szövege és az eredeti koreográfia is az ő szellemi és anyagi befektetésének eredménye. Kozso hangsúlyozta: nem az átdolgozás ténye fáj, hanem az emberi gesztus hiánya – egy telefon, egy meghívás, vagy legalább egy megemlítés. A kiakadás különösen személyes hangvételű volt, hiszen Kozso felidézte: pályája során rengeteg pénzt, energiát és munkát fektetett előadók és formációk felépítésébe, akik később gyakran elfordultak tőle. Szerinte ez az ügy nemcsak szerzői jogi kérdés, hanem a tisztesség minimumáról is szól.

A vádakra eddig egyedül DJ Dominique, azaz Várkonyi Attila reagált a Bors megkeresése után, és igyekezett higgadtan és korrekten tisztázni a helyzetet.

Hétfőn ebédeltem együtt Kozsóval és elmondtam őszintén, hogy ez az én remixem. Karácsony előtt beszéltem már vele telefonon, hogy szeretnék vele találkozni ez ügyben, de sajnos lebetegedett a kislányom, ezért tolódott a találkozó. S közben Kozso kiírta magából a fájdalmait, gondolatait az Instagramra. De kiadás előtt mindenképpen tervben volt, hogy beszélek Kozsóval, hiszen még nincs kiadva a dal, a klip jött le, mint újévi köszöntő – és itt robbant a bomba. Én egyébként úgy érzem, hogy Kozso nem akart belém állni

– jegyezte meg a DJ Dominique 2026 év elejére tervezett feldolgozásáról.

„Azt akarom, hogy a Shyguys-szal egymásra se haragudjanak”

Dominique azt is elárulta, hogy egyeztetett a Magneoton Kiadó tulajdonosával, Joós Pistivel, és jó esély van rá, hogy végül az a kiadó adja ki a dalt, amely annak idején az eredetit is. Hétfőn pedig már személyesen is leültek ebédelni Kozsóval, ahol részletesen átbeszélték a történteket. „Én békességet akarok, eltelt harminc év, legyen munka, fellépés, ne a harag vezessen senkit” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte felé rendezett a viszony, és Kozso eredeti kiakadásában őt meg sem nevezte. A beszélgetés baráti hangvételű volt a két ikon között.

Mondtam neki, hogy akkora szerző, előadó vagy Kozso, hogy foglalkozz a saját dolgaiddal inkább, fókuszálj arra, nem kell másokkal foglalkozni vagy irigykedni, hiszen a sas nem kapdos legyeket. Mondtam neki, hogy jó is vagy a mai napig, a Kozso zenék még mindig tarolnak. Én úgy gondolom, hogy felém rendezett a viszonya, engem az eredeti kiakadásába, posztjában sem említett meg. Én azt akarom, hogy a Shyguys-szal egymásra se haragudjanak, eltelt 30 év, barátkozzunk, legyen munkája mindenkinek, sikerek és fellépés, fókuszáljunk arra. Ne a harag vezessen senkit.

Bár a felek között látszólag történt közeledés, a botrány hullámai még messze nem csitultak el. Dominique és Kozso kapcsolata talán nem romlott meg, de a nyilvános vihar nyomai még ott fodrozódnak a felszínen – és egyelőre kérdés, mikor ül el teljesen a zaj a sláger körül.