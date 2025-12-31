Majdnem válás lett a vége: Köllő Babett ultimátumot adott a férjének

Egy házasságban nemcsak a hűség és a szeretet számít, hanem az is, hogy két ember képes-e együtt fejlődni. Köllő Babett története megmutatja, milyen ára lehet annak, ha valaki túl sokáig háttérbe szorítja önmagát.

Köllő Babett úgy érezte, muszáj keményen kiállnia magáért, ha nem háziasszonyként szeretné leélni az életét (Fotó: Mediaworks Archív)

Köllő Babett férje nem támogatta a váltást

Köllő Babett az Utazók podcast Mahó Andreával című műsor vendége volt, ahol meglepően nyíltan beszélt a magánéletéről. A színésznő, táncosnő, szubrett és influencer elárulta: volt időszak, amikor a házassága hajszálon múlt. Amikor elkezdte igazán keresni önmagát, ultimátumot adott: vagy teret kap az álmai megvalósítására, vagy válás lesz a vége.

Köllő Babett már fiatalon is ambiciózus volt, és a férjhez menetel előtt is érezte, a karrierjét nem hajlandó egykönnyen feladni. Ennek ellenére hosszú ideig zárkózott életet élt, biztonsági játékosnak tartotta magát, aki a legkisebb változástól is kiborul. Mégis, amikor elvállalta a Feleségek luxuskivitelben című realityt, tudta: mindent kockára tesz. Akkor állt bele először igazán egy konfliktusba, még akkor is, ha ez a házassága végét jelenthette volna.

Akkor úgy éreztem, hogy közelebb lépek a vágyaimhoz. Ezért mindent kockára tettem, tudtam, hogy nyitnom kell és bevállalnom. Ott volt a férjem, aki ezt teljes mértékben megpróbálta megakadályozni. Életemben először akkor álltam bele bele abba, amit szeretnék és mondtam, hogy ezt most nem fogom hagyni és ha emiatt elválsz tőlem, nekem az is rendben van. Ott először éreztem, hogy ennek meg kell történnie.

Legbelül érezte, a reality jó lehetőség, hogy elkezdje építeni a saját karrierjét (Fotó: Mediaworks Archív)

Köllő Babett válás mellett döntött volna

Nem volt könnyű időszak, hiszen Köllő Babett férje vezető típus, aki eleinte tiltakozott a változások ellen.

Ágált ellene nyilván, nem volt könnyű. Ki szeretné, hogy a biztos, nyugis élete felboruljon, és kap egy olyan asszonyt, aki úgy működik, mint most én? Komoly beosztásban volt, de ő akkor azt tudta mondani, hogy itt van, támogat, lefekteti a gyereket.

A színésznő két évet kapott, hogy most ő kerüljön előtérbe, és megvalósíthassa önmagát. Volt, hogy a szétköltözésről beszéltek, és Babett bevallotta: a magánéletében sokkal gyávább, mint a kamera előtt, ahol bármit bevállal.