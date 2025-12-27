Exkluzív interjú Köllő Babettel: meglepő őszinteséggel vallott a férjéről és a lányáról

Köllő Babett népszerű színésznő, üzletasszony, akit mindenki imád a mosolygóssága, vagánysága miatt. Elmondta, otthon is pont ilyen energikus, vibráló, ám a családanyai szerepkörben is maximálisan eleget tesz.

Köllő Babett elárulta, milyen ő valójában otthon, és hogy karácsonykor mi a feladata (Fotó: Szabolcs László)

„Ugyanaz a bonyhádi lány vagyok”

Babett évek óta az egyik legismertebb médiaszemélyiség, akit mindenki azonnal felismer a képernyőn.

„Én egy nagyon közvetlen csaj vagyok. Bennem semmi nem változott, ugyanaz a bonyhádi lány vagyok, aki voltam. Arról szól az életem, hogy dolgozok vagy családozok. Jókat derülök, amikor már napokon keresztül a konyhában állok, és vendégeket várok, és közben olvasom magamról, hogy így díva, úgy díva. Pedig szoktam élőzni itthonról, vállalom az otthoni, valódi arcomat” – árulta el a Ripostnak nyilatkozva, kiemelve, hogy a fiataloknak is fontos látni, hogy mi az igazság a képernyőn látott csillogás mögött.

Köllő Babett díva a képernyőn, melegítős családanya otthon (Fotó: Szabolcs László)

Babett egyszerre laza és szigorú

„Szeretek hálát adni mindazért, amim van. Ezt nem csak kifelé mondom, hanem tényleg csinálom. Ettől van jó hangulatom mindig! Akármi történik, azt mondom, hogy: imádom az első kávém illatát. Imádom reggel az iskolába elindítani a lányomat… Ez a boldogság, nem a lufi, amit kergetünk.”

S ha már a lánya: a lassan 16 éves Millával barátnőkké váltak, együtt shoppingolnak, moziznak és mindent meg tudnak beszélni egymással.

Megvannak a határok, de nálam ezek tágak. Amíg jól tanul, amíg komolyan veszi, amíg teljesít, addig engem kenyérre lehet kenni. De amire azt mondom, hogy nem, eddig és nem tovább – azt komolyan veszi. Tudja, hogy nálam a nem, az »nem«, és nem »talán vagy holnap«. Ezt fontos betartani

– szögezte le Babett, aki lassan 20 éve él házasságban férjével, Andrással.

„Húsz éve ismerkedtünk meg, ő pedig azt mondja, azt szereti bennem a legjobban, hogy azóta sincs fogalma, mire hogy fogok reagálni. És annyi adrenalint szolgáltatok, hogy már az extrém hobbikról is lemondott” – nevetett. Hozzátette, nem hívogatja percenként, nem ellenőrizgeti. A bizalom pedig kölcsönös: Köllő Babett férje sem féltékenykedik, s el sem tudják képzelni, hogy belenézzenek egymás telefonjába.