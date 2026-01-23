Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kincsvadászok: Tilla múltjából kerül elő egy ember a műsorban

Kincsvadászok
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 19:27
Fejes TamásTill Attila
Nem akárkivel találkozik Tilla a Kincsvadászokban.

A TV2 sikerműsora, a Kincsvadászok ma este is kihagyhatatlan élménynek ígérkezik, már csak azért is, mert nem akárkit pillant meg az adásban a műsorvezető, Till Attila, ugyanis a régi iskolai padtársa hozott egy festményt, Tilla pedig nagy örömmel fogadta őt – itt lehet megtekinteni a jelenetet:

Fejes Tamás pedig szabadjára engedi kicsit a fantáziáját, ugyanis szexuálisnak vélt szimbólumokat talál egy teljesen ártatlannak tűnő festményen – nem csoda, hogy a többiek egy része eléggé furcsán néz rá:

A Kincsvadászok 20:00-tól látható a TV2 képernyőjén.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu