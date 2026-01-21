Kínos pillanatok a Kincsvadászok stúdiójában: Fejes Tamás bő félmilliója nem volt elég

A Kincsvadászok műsorában licitharc alakult ki Fejes Tamás és Molnár Viktor között egy ezüst evőeszközkészletért. Mindketten szerették volna megszerezni a készletet, azonban nem volt egyszerű dolguk a kereskedőknek.

Licitharc alakult ki a Kincsvadászok között

Fotó: TV2

A Kincsvadászok evőeszközökért harcoltak egymás ellen

A Kincsvadászokhoz egy debreceni férfi érkezett egy régi ezüst evőeszközkészlettel. Mint kiderült, a férfi egy kolléganőjének segít azzal, hogy megpróbálja eladni a Kincsvadászok számára az akár mindennapi használatra is alkalmas készletet, amely tulajdonképpen mindegyik kereskedő tetszését elnyerte.

A licitet Nagyházi Lőrinc kezdte 100 ezer forinttal, majd Katona Szandra tett rá 50 ezer forintot. Őt követte Fejes Tamás, aki 200 ezer forintra licitált, majd pedig Fertőszögi Péter következett, aki a többiekhez képes csak 20 ezerrel dobta meg az összeget, végül Molnár Viktor zárta az első kört 250 ezer forintos licittel.

Fertőszögi Péter 500 ezer forintnál kiszállt, őt követte Nagyházi Lőrinc, aki, mint mondta 500 ezer forintnál húzta meg a határt, de végül 530 ezer forintnál lemondott a készletről. Katona Szandra már jól ismeri az előttük lévő evőeszközöket, ugyanilyet használ otthon, így megköszönte a lehetőséget és szintén ennél az összegnél “távozott” a licitálásból.

Nem engedett az eladó

A licitálást végül Fejes Tamás nyerte 550 ezer forinttal, aki izgatottan várta, hogy a debreceni férfi igent mondjon az ajánlatra. A válasz azonban egyáltalán nem az volt, amire számított, ugyanis a férfi 550 ezer forinttért nem adhatta el a készletet, a megbízója ugyanis 650 ezer forintra húzta be a minimum határt. Mint mondja, ennyiért látták az interneten, így ezzel az összeggel indultak útnak a Kincsvadászok műsorába.

"Nem tudok ebből erősödni, mert azt gondolom, hogy gyönyörűen elvittük a végéig Viktorral ezt az egész történetet" - jelentette ki Fejes Tamás az összeget hallva.