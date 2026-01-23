Híres magyar színésznő nézte ki magának a Kincsvadászok sztárját

Most szombaton visszatér a TV2 sikerműsorának VIP kiadása. A Kincsvadászok hétvégi epizódjaiba ezúttal is hírességek hozzák el értékesnek hitt tárgyaikat, de hogy születik-e nagy üzlet, az ezúttal is a kereskedőkön, na meg az eladókon múlik. Az első adásban többek közt Oszvald Marika is látható lesz, aki a tőle megszokott mosolyával és vidám stílusával mindenkit levett a lábáról, Fejes Tamásnak oda is szól: Cuki pali vagy!

Oszvald Marika és az általa bevitt tárgy levettte a lábáról a Kincsvadászok szereplőit (Fotó: TV2)

A kilencvenes évekbeli sportautótól kezdve a családi örökségből származó festményen keresztül, az ezüst készleten át a bronz szoborig minden licit alá kerül a műsor új epizódjaiban, kérdés, ki köt igazán jó üzletet? Az biztos, a Kincsvadászok VIP adásaiban sem lesz hiány a nevetésből, érdekes történetekből, nagy találkozásokból és olykor megható pillanatokból. Oszvald Marika egy gyönyörű szecessziós csetreszt szeretne pénzre váltani, ami éveken keresztül jókedvre derítette, amikor ránézett. A műsorvezető Till Attila szerint, aki maga is gyűjtő, ez az egyik legszebb tárgy, ami valaha járt a stúdióban.

„Van nekem egy csodálatos barátom Kiskunfélegyházán, akinek csarnokai vannak, amiket kiad és az egyikben ezt kiszúrtam. Látta, hogy megtetszett és nekem adta. Nagy örömmel elfogadtam. De most az árát fel fogom ajánlani valami jó célra, ha megveszitek jó sok pénzért! Esztétikailag tetszik, szép, de nem kötődöm úgy hozzá, hogy jó sok pénzért ne válnék meg tőle!”

– mondta a stúdióban Oszvald Marika, aki tavaly óriási kockázatot vállalt egy különleges szerepért.

A kereskedők be is vetik magukat, mindenki licitál, a tavaly háromszoros apukává vált Fejes Tamás szállt ki először.

„Tisztelettel, de én itt kiszálltam, nagyon örülök, hogy találkoztunk” – nézett a színésznőre a Tankcsapda dobosa.

Én is, cuki pali vagy. Volt egy idősebb barátnőm, aki ha találkozott egy jóképű férfival, megkérdezte: Mondja fiam, maga nős?

– bókolt Oszvald Marika a zenésznek.

Hogy végül Oszvald Marika meg tud-e egyezni valamelyik kereskedővel, az kiderül a Kincsvadászok VIP adásából szombaton a Tények Plusz után 19 óra 15-től!