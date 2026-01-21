Kincsvadászok: Tilla nyelvbotlásától tátva maradt Megyesi Balázs szája

Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 19:10
Újabb mókás pillanatok a Kincsvadászokban.

Magyarország egyik kedvenc televíziós műsora, a Kincsvadászok ma este ismét látható lesz a TV2-n, ráadásul egy igazán mókás jelenetnek is szemtanúi lehetnek a nézők, ugyanis a műsorvezető, Till Attila véletlenül óriásmesternek nevezi órásmester helyett Megyesi Balázst, akinek a nyelvbotlástól jó ideig tátva maradt a szája:

Itt nem ért véget a móka, ugyanis a Kincsvadászok sztárja, Fertőszögi Péter elmesélt egy vicces történetet, miután kiderült, hogy az egyik eladó madarakkal foglalkozik:

A Kincsvadászok 20:00-tól látható a TV2-n.

