Fejes Tamás elszólta magát: "Érzek valamilyen egészséges perverziót!"

Vannak műtárgyak, amire rögtön rákattannak a Kincsvadászok kereskedői, és bizony akadnak olyanok is, amik nem különösebben nyerik el Molnár Viktorék tetszését.

A Kincsvadászok kereskedője, Fejes Tamás perverz vonzódást érzett az egyik bemutatott műtárgy iránt Fotó: TV2

A legutóbbi adásban bizony épp egy olyan, barokkosan gazdagon faragott tükör érkezett a stúdióba, amit látva az az érzése lehetett a nézőknek: itt bizony nem lesz nagy licitálás. Az eladó még meg sem érkezett, már szemügyre vette a csapat a tárgyat, és hát bizony nem voltak odáig érte. Nevetgélve várták Dórit, aki elárulta: a tükröt még a nagyapja vásárolta a hetvenes években egy iparművésztől, aki 18 darabot készített ebből összesen. "De csak ezt az egyet tudta eladni" – vágta rá rögtön Molnár Viktor, amire a fiatal eladó lány csak zavarodott mosollyal válaszolt.

Fejes Tamás érdeklődését mégis felkeltette a Kincsvadászok stúdiójába érkezett tárgy

Ezt követően Fejes Tamáson volt a sor, hogy zavarba ejtő kérdést tegyen fel:

És miért adod el? Nem tetszik? Nyugodtan mondhatod, hogy nem tetszik, mert nekünk se!

Noha az eladó álomára 4-500 ezer forint lett volna, a Fejes Tamás által megajánlott 50 ezer forint után hamar meg is akadt a licit. "Én érzek valamilyen egészséges perverziót a tárgy iránt" – magyarázta a Tankcsapda rockere. Végül Molnár Viktorral csak elindult némi licitelgetés, ami aztán Fejes 90 ezres ajánlatánál véget is ért. A tárgy végül az eladónál maradt.