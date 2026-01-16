Feszült pillanatok a Kincsvadászok stúdiójában: beszólt a TV2 sztárja

Aki rendszeresen nézi a TV2 Kincsvadászok című műsorát, az pontosan tudja, hogy bizony néha akad egy-egy verbális adok-kapok Molnár Viktor és Nagyházi Lőrinc között.
Ez bizony a legutóbbi adásban sem volt másképp, amikor is épp Viktor szólt be elég csúnyán Lőrincnek.
Történt ugyanis, hogy valaki egy nagymamájától örökölt, 19. századi grafikával érkezett a Kincsvadászok stúdiójába. Nagyházi Lőrinc rögtön közelebbről szemügyre is vette a műalkotást. Meg is állapította, hogy egy ceruza- és akvarellképről van szó, előtte pedig sikeresen a művész nevét is leolvasta. Molnár Viktornak nem is kellett több, rögtön oda is szólt csípősen: "Döbbenetes ez a szakértelem, amivel hozzáállsz a tárgyakhoz, Lőrinc!"
Viktor, belőled mostanában a kedvesség az úgy árad! Ez a finom, úri támogatás, amit a kollégáid fele nyújtasz, felbecsülhetetlen!
– reagált cinikusan a Kincsvadászok kereskedője.
A kép egyébként végül nem kelt el: Katona Szandra először 75 ezret, majd 85 ezret ajánlott, az eladó azonban ennyiért nem szeretett volna megválni a családi emlékeket is őrző grafikától.
