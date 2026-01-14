Kincsvadászok: méltó helyre került a hatalmas festmény

Dr. Katona Szandra a Kincsvadászok egy héttel ezelőtti adásának felvételén csapott le arra az igencsak impozáns méretű festményre, melyen Barcsay Domonkos erdélyi fejedelem látható. A nagy sikerű műtárgykereskedő showjának kereskedője, már az első pillanatban érezte, hogy harcba kell szállnia a festményért, hiszen lelki szemei előtt már azt is látta, hol találhat méltó falfelületre a méretes és igen részletgazdag portré. Katona Szandra a felvétel után azonnal fel is hívta az öttevényi kastély tulajdonosát, aki szinte látatlanban rábólintott a lehetőségre.

Katona Szandra a Kincsvadászok szakértője azonnal tudta, hol lesz a festmény helye (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok kereskedője ismét jó lóra tett

Dr. Katona Szandra először saját közösségi oldalán közölte a jó hírt, majd szerda reggel a TV2 Mokka című műsorában mesélt a kép utóéletéről. „Szerencsére bejött az első gondolatom, bár egy kicsit izgultam a kép méretei miatt, hiszen csak a vásárlás után gondolkodtam el, hogy befér -e egyáltalán a teherautóba. Végül pont passzolt. Még az este folyamán ki is ajánlottam a festményt és kaptam is egy ígéretet a kastély tulajdonosától, hogy megnézi, hol is férne el.

Nagyon örülök, hogy a kép végül itt maradt Magyarországon és megtekinthető az öttevényi Földváry-kastély egyik lépcsőfordulójában

– kezdte a TV2 stúdiójában Katona Szandra.

A Kincsvadászokban feltűnt festmény, ma a Földváry -kastély lépcsőfordulójában díszeleg (Fotó: TV2)

„Hirtelen azt sem tudtam, hogyan kéne köszönnöm neki”

Dr. Katona Szandra végül kitért a most hétvégén folytatódó Kincsvadászok VIP-re is, hiszen a forgatások alatt, igazi legendákkal találkozhatott, ami számára is különlegessé tette a munkát. „Mi ugye nem a média világából érkeztünk, így számunkra igazi ikonokkal volt alkalmunk találkozni. Érkeztek színészek, zenészek, akik a gyermekkorunk nagy idoljai voltak. Amikor például Csepregi Éva belépett, hirtelen azt sem tudtam, hogyan kéne köszönnöm neki. Alig hittem el, hogy ott van a stúdióban. De említhetném Oszvald Marikát is, aki tüneményes volt” – mondta a műtárgykereskedő.