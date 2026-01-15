Dráma a Kincsvadászok stúdiójában: Könnyekben tör ki Dr. Katona Szandra

A Kincsvadászok mai adásában szem nem marad szárazon, miután az eladó elmeséli az eladásra kínált műtárgy eredetét. Dr. Katona Szandra műtárgyszakértő könnyeivel küzd, a szakértők pedig egytől egyig egyetértenek abban, hogy a műkincs története sokkal szívbe markolóbb, mint maga a tárgy.

Könnyeivel küzd a Kincsvadászok műtárgyszakértője (Fotó: MW Archív)

Nem bírja ki könnyek nélkül a Kincsvadászok szakértője

A TV2 műtárgyak kereskedésével foglalkozó műsora a mai napon is tartogat meglepetéseket a nézők számára. Az egyik eladó, Dobos Rozália egy svájci női utazó órával érkezik a műsorba, amelyet 100 ezer forintért szeretne eladni.

Az eladó már az első percben belopja magát a kereskedők szívébe, ugyanis olyan szenvedéllyel beszél szeretett órájáról, amelyet még nem tapasztaltak meg a Kincsvadászok stúdiójában.

Rozália bakancslistáján hosszú ideje szerepel a Kincsvadászokban való szereplés.

Mindenki életében van egy olyan életszakasz, ami nehezebb. Nekem tavaly szeptemberben elkezdődött egy nagyon nehéz időszak. A Kincsvadászok műsor nagyon sok erőt adott, nagyon szeretem a műsort és nekem ez egy nagy vágyam volt, hogy ide eljussak

– mesélte az óratulajdonos, de az igazi érzelmi megpróbáltatás még csak ezután következik.

A Kincsvadászok műkincsszakértői mind meghatódnak az eladó történetén (Fotó: Máté Krisztián)

Szirénázó mentő vitte kórházba

„Az ember mindig készül a karácsonyra, de nekem ez a karácsony más volt, mint a többi, mert egy szirénázó mentőautó vitt egy klinikára” – mondta könnyek között az eladó, aki egy gyönyörű szerelmi történettel meséli el az óra eredetét, amely számára megnyugvást adott a nehéz pillanatokban:

Az a szeretet, ami belőle árad, nekem megnyugvást és erőt adott, ezért szeretettel átadom annak, aki megszereti.

A szívbe markoló történetet nem csak maga az eladó, de a műtárgyszakértő, Dr. Katona Szandra is megkönnyezi.

Miután megbizonyosodtak a mű eredetéről, sikerült megegyezni a kereskedőkkel (Fotó: Máté Krisztián)

Kételkedtek a műtárgy hitelességében

Nem ez azonban az egyetlen különleges tárgy, amelyre licitálnak ma a kereskedők: egy visszatérővel is találkozhatunk. Reményi Andrea egy Szőnyi István képpel tér vissza a Kincsvadászok műsorába.

Az eladó festményének hitelességét korábban megkérdőjelezték a szakértők a festő aláírása miatt. A kép eredetét Fertőszögi Péter vizsgálja meg szakemberek segítségével.

A festményért való küzdelem valóságos licitháborúban csúcsosodik ki...