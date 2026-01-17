Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Antal, Antónia névnapja

Kifakadt az Első emelet legendája: "A drog nálunk sosem volt opció"

Patkó Béla
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 12:00
A zenész élethez sokak fejében még mindig hozzátartozik az önpusztítás, de vannak olyan ikonok, akik egész pályájuk során ennek az ellenkezőjét képviselték. Patkó Béla Kiki most arról beszélt, miért tartja fontosnak, hogy nyíltan kiálljon a józanság és a felelősségvállalás mellett.
Patkó Béla Kiki neve több évtizede összeforrt a magyar rockzenével. A zenész mindig is a közvetlen, emberközeli előadásmódjáról volt ismert, miközben a színpadon és azon kívül is tudatosan kerülte azokat a szélsőségeket, amelyek sok pályatársát később tönkretették. Egy friss podcastbeszélgetésben most arról mesélt, miért döntött úgy, hogy csatlakozik a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz, és hogyan kapcsolódik ez szorosan ahhoz az életúthoz, amelyet mindig is képviselt.

Patkó Béla Kiki egy oktober 23-ai koncerten "hibázott"
Patkó Béla Kiki sosem élt droggal, fontosabb volt, hogy mindig józanul álljon a közönség elé (Fotó: Archív)

Patkó Béla Kiki sosem drogozott

Kiki szerint a drogellenes szerepvállalás nem egy újonnan felvett szerep, hanem annak a gondolkodásnak a természetes folytatása, amely végigkísérte az egész pályáját. Úgy érzi, zenészként és közszereplőként felelőssége van abban, hogy milyen mintát mutat, különösen a fiatalabb generációknak.

Ez a fajta szerepvállalás azért is fontos, mert ez az én életemből teljesen ki van zárva. A zenekar életéből szintén. Sosem álltunk színpadra alkoholos befolyásoltság alatt, drog meg egyáltalán nem természetesen. Mi így éltük le ezt az elmúlt hosszú éveket a színpadon

– mondta az Első Emelet frontembere.

A zenész hangsúlyozta, hogy náluk soha nem volt kérdés, hogy kell-e valami „plusz” ahhoz, hogy működjön egy koncert vagy egy turné.

Fel sem merült sosem, hogy hiányunk lenne. A zene volt a feladat. Ráadásul a fiatalokra hatással vagyunk zenészként, ez sokkal fontosabb

– fogalmazott.

Társadalmi szerepvállalás

A Drogellenes Digitális Polgári Körhöz való csatlakozás kapcsán Kiki elmondta, hogy számára fontos volt megismerni azokat, akik hasonló értékrendet képviselnek, és közösen gondolkodnak a megelőzésről. Úgy látja, a hitelesség ott kezdődik, hogy valaki a saját életével is alátámasztja azt, amit képvisel.

Régi barátom Horváth László, aki kormánybiztos a drogmegelőzéssel kapcsolatban. Felhívott, hogy indul egy DPK, megkérdezte, hogy van-e kedvem. Érdeklődtem, hogy kik vannak benne és utána mondtam, hogy szívesen csatlakozom, aztán beléptem ebbe a csapatba. Pont most a napokban volt egy munkaebédünk, mivel a tíz alapító taggal nem ismertük egymást, próbáltak összehozni bennünket, hogy ismerkedjünk, és ez nagyon jól sikerült

– mesélte.

230113_0005_FI
Patkó Imre Kiki DPK tagságával bizonyította, fontos neki a drog elleni küzdelem (Fotó: Földi Imre)

Kiki szerint a józanság nem elhatárolódást jelent, hanem épp ellenkezőleg: nyitottságot a közönség felé.

Mi a koncertek után mindig dedikáltunk, nem zárkóztunk el a közönség elől. Mi nem játszottuk el azt a fajta sztárságot, amit annak idején sok zenekar csinált. Mi állandóan klubokat, találkozókat is szerveztünk, fontos volt, hogy közösségben legyünk a közönséggel. Ehhez pedig normálisnak kell lenni

– zárta gondolatait Patkó Béla Kiki a Nekem mondod? podcastben.

 

