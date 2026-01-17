Kifakadt az Első emelet legendája: "A drog nálunk sosem volt opció"

Patkó Béla Kiki neve több évtizede összeforrt a magyar rockzenével. A zenész mindig is a közvetlen, emberközeli előadásmódjáról volt ismert, miközben a színpadon és azon kívül is tudatosan kerülte azokat a szélsőségeket, amelyek sok pályatársát később tönkretették. Egy friss podcastbeszélgetésben most arról mesélt, miért döntött úgy, hogy csatlakozik a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz, és hogyan kapcsolódik ez szorosan ahhoz az életúthoz, amelyet mindig is képviselt.
Kiki szerint a drogellenes szerepvállalás nem egy újonnan felvett szerep, hanem annak a gondolkodásnak a természetes folytatása, amely végigkísérte az egész pályáját. Úgy érzi, zenészként és közszereplőként felelőssége van abban, hogy milyen mintát mutat, különösen a fiatalabb generációknak.
Ez a fajta szerepvállalás azért is fontos, mert ez az én életemből teljesen ki van zárva. A zenekar életéből szintén. Sosem álltunk színpadra alkoholos befolyásoltság alatt, drog meg egyáltalán nem természetesen. Mi így éltük le ezt az elmúlt hosszú éveket a színpadon
– mondta az Első Emelet frontembere.
A zenész hangsúlyozta, hogy náluk soha nem volt kérdés, hogy kell-e valami „plusz” ahhoz, hogy működjön egy koncert vagy egy turné.
Fel sem merült sosem, hogy hiányunk lenne. A zene volt a feladat. Ráadásul a fiatalokra hatással vagyunk zenészként, ez sokkal fontosabb
– fogalmazott.
A Drogellenes Digitális Polgári Körhöz való csatlakozás kapcsán Kiki elmondta, hogy számára fontos volt megismerni azokat, akik hasonló értékrendet képviselnek, és közösen gondolkodnak a megelőzésről. Úgy látja, a hitelesség ott kezdődik, hogy valaki a saját életével is alátámasztja azt, amit képvisel.
Régi barátom Horváth László, aki kormánybiztos a drogmegelőzéssel kapcsolatban. Felhívott, hogy indul egy DPK, megkérdezte, hogy van-e kedvem. Érdeklődtem, hogy kik vannak benne és utána mondtam, hogy szívesen csatlakozom, aztán beléptem ebbe a csapatba. Pont most a napokban volt egy munkaebédünk, mivel a tíz alapító taggal nem ismertük egymást, próbáltak összehozni bennünket, hogy ismerkedjünk, és ez nagyon jól sikerült
– mesélte.
Kiki szerint a józanság nem elhatárolódást jelent, hanem épp ellenkezőleg: nyitottságot a közönség felé.
Mi a koncertek után mindig dedikáltunk, nem zárkóztunk el a közönség elől. Mi nem játszottuk el azt a fajta sztárságot, amit annak idején sok zenekar csinált. Mi állandóan klubokat, találkozókat is szerveztünk, fontos volt, hogy közösségben legyünk a közönséggel. Ehhez pedig normálisnak kell lenni
– zárta gondolatait Patkó Béla Kiki a Nekem mondod? podcastben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.