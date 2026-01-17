Kifakadt az Első emelet legendája: "A drog nálunk sosem volt opció"

Patkó Béla Kiki neve több évtizede összeforrt a magyar rockzenével. A zenész mindig is a közvetlen, emberközeli előadásmódjáról volt ismert, miközben a színpadon és azon kívül is tudatosan kerülte azokat a szélsőségeket, amelyek sok pályatársát később tönkretették. Egy friss podcastbeszélgetésben most arról mesélt, miért döntött úgy, hogy csatlakozik a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz, és hogyan kapcsolódik ez szorosan ahhoz az életúthoz, amelyet mindig is képviselt.

Patkó Béla Kiki sosem élt droggal, fontosabb volt, hogy mindig józanul álljon a közönség elé (Fotó: Archív)

Patkó Béla Kiki sosem drogozott

Kiki szerint a drogellenes szerepvállalás nem egy újonnan felvett szerep, hanem annak a gondolkodásnak a természetes folytatása, amely végigkísérte az egész pályáját. Úgy érzi, zenészként és közszereplőként felelőssége van abban, hogy milyen mintát mutat, különösen a fiatalabb generációknak.

Ez a fajta szerepvállalás azért is fontos, mert ez az én életemből teljesen ki van zárva. A zenekar életéből szintén. Sosem álltunk színpadra alkoholos befolyásoltság alatt, drog meg egyáltalán nem természetesen. Mi így éltük le ezt az elmúlt hosszú éveket a színpadon

– mondta az Első Emelet frontembere.

A zenész hangsúlyozta, hogy náluk soha nem volt kérdés, hogy kell-e valami „plusz” ahhoz, hogy működjön egy koncert vagy egy turné.

Fel sem merült sosem, hogy hiányunk lenne. A zene volt a feladat. Ráadásul a fiatalokra hatással vagyunk zenészként, ez sokkal fontosabb

– fogalmazott.

Társadalmi szerepvállalás

A Drogellenes Digitális Polgári Körhöz való csatlakozás kapcsán Kiki elmondta, hogy számára fontos volt megismerni azokat, akik hasonló értékrendet képviselnek, és közösen gondolkodnak a megelőzésről. Úgy látja, a hitelesség ott kezdődik, hogy valaki a saját életével is alátámasztja azt, amit képvisel.

Régi barátom Horváth László, aki kormánybiztos a drogmegelőzéssel kapcsolatban. Felhívott, hogy indul egy DPK, megkérdezte, hogy van-e kedvem. Érdeklődtem, hogy kik vannak benne és utána mondtam, hogy szívesen csatlakozom, aztán beléptem ebbe a csapatba. Pont most a napokban volt egy munkaebédünk, mivel a tíz alapító taggal nem ismertük egymást, próbáltak összehozni bennünket, hogy ismerkedjünk, és ez nagyon jól sikerült

– mesélte.