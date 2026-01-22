Jákli Mónika halálos balesete: gyanús körülményekre derült fény

A rendőrség nyomoz a szerda hajnali autóbaleset ügyében, amelyben meghalt Jákli Mónika. Gyanús körülmény merült fel a baleset óta.
A Paraméter úgy értesült, hogy a 31 éves áldozat a körülményekhez képest meglehetősen alulöltözött volt: egy forrás szerint csupán egy cicanadrág, valamint felül valamilyen hálóköpeny/hálóing és/vagy fehérnemű volt rajta, azon kívül csupán egy kabát és cipő.
Az elejétől fogva nem világos, hogy miért hajthatott vélhetően nagyon nagy sebességgel Nagymegyer/Komárom felé hajnali négykor. A baleset következtében a luxuskategóriás Mercedese darabokra tört, ő pedig kiesett belőle. A tűzoltók az égő autó mellett találtak rá, a mentők pedig megkezdték az újraélesztését, és bár akkor még sikerrel jártak, Mónika a kórházba szállítást követően meghalt.
Ugyancsak furcsa, hogy Mónika a hírportál információi szerint az éjszakát Komáromban töltötte, ami ha tényleg így van, akkor nem tudni, hogy Alistál és Nagymegyer között miért éppen Komárom felé haladt. Az is tisztázatlan, hogy a hírek szerint az alistáli térfigyelő kamerák felvételein nem látható, hogy Mónika a balesetet megelőző órában átmenne a falun. Ez is arra utal, hogy vagy megfordult a 63-ason és elindult vissza Komárom felé, vagy az ekecsi útról fordult vissza Alistál végén. Felmerült az is, hogy miért hajthatott olyan nagy sebességgel...
A helyszínen körülbelül fél óra alatt megjelent az áldozat párja, aki kérte a mentőket, hogy mentsék meg Mónikát, valamint a telefonját kereste, nem tudni, miért. Állítása szerint őt az autó biztonsági rendszere értesítette a balesetről egy applikáción keresztül.
A Paraméter a rendőrséget is megkereste, ahonnan ezt a választ kapták:
A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megállapítsa az eset okait, valamint azokat a körülményeket, amelyek között bekövetkezett. A kérdések közül több szakértői vizsgálat tárgyát képezi, és amíg a szakértői vélemények nem készülnek el, az üggyel kapcsolatban nem tudunk bővebben nyilatkozni.
