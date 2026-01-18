„Hasonlítasz Sandra Bullockra” – Hihetetlen bókot kapott Dávid Petra

Egészen rendhagyó képpel érkezett követőinek Dávid Petra. A fitneszikon közöségi oldala felbolydult, amikor képe kapcsán vallomást tett közzé.

Dávid Petra fotója futótűzként terjedt Fotó: MW archív

Dávid Petra képe titkot rejt

A Házasság első látásra egykori sztárja Dávid Petra legutóbb feltöltött kép olyan, akár csak egy stúdió fotózáson készült volna. Kissé talán idegen érzésünk van, de ez csak a meglepettség a rendhagyó kép láttán vagy a tény, hogy csak mellig tartózkodik a képen. Ezenfelül pedig igazán hízelgő bókot is kapott.

Nekem a képen hasonlítasz Sandra Bullockra.

Dávid Petra képe nem valódi?

A turpisságot Petra, mindössze öt órával később fedte csak fel egy külön bejegyzésben reagálva. Elárulta miért volt furcsa a képe.

„Előző posztom képe ChatGPT-vel készült, nem mesterségesen generált, tényleg elképesztő, mennyire élethű képeket tudnak már létrehozni a mesterséges intelligenciával, és ez egyszerre lenyűgöző és egy picit ijesztő is — mert a határvonal kezd elmosódni” - kezdte vallomását.

Hozzátette, hogy számára fontos a természetessé és a valódiság.