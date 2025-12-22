Dávid Petra: Senki sem jön, hogy megmentsen

Dávid Petra az egyik leginspirálóbb személy, akinek életét követni lehet a közösségi médiában. Döbbenetes változását folyamatosan dokumentálja, így egy kis odafigyeléssel elleshetünk tőle pár trükköt, amit egészséges életmódja elérése érdekében alkalmaz.

Dávid Petra sokat fejlődött az évek alatt / Fotó: Markovics Gábor

Dávid Petra titka belülről fakad

A Házasság első látásra egykori szereplőjéről elmondható, hogy ő tipikus példája azoknak, akik a saját akaratukból érték el sikereiket. A fitneszguru ugyan kemény edzéssel és étrenddel jutott el oda, ahol most van, de végső soron mindig kiderül, hogy az ehhez szükséges erő belülről fakad.

A „ha nem ment meg senki, megmentem magam” mentalitással bíró Petra közösségi oldalán is kifejtette, hogy ő saját sorsának kovácsa.

Ez volt az egyik legrosszabb verzióm. És bár mosolyogtam, belül összetörtem. Bizonytalannak, üresnek, önszeretet nélkül éreztem magam. Nem tetszett amit a tükörben láttam.. sem azt, amit éreztem

- írta.

Azt is elárulta, hogy neki is voltak napok, amikor elhagyta magát és azt hitte, késő változtatni.

De egy nap megértettem valamit: senki sem jön, hogy megmentsen... Nekem kell megtennem.

Hozzátette, hogy az átalakulása nem elsődlegesen a fogyásával kezdődött, hanem azzal, hogy eldöntötte, újra hisz magában.

„Ma ezt osztom meg Veletek, mert tudom, hogy sok a nő a tükörbe nézve ugyanúgy érzi magát, mint ahogy én éreztem. Ha itt vagy... Szeretném, ha tudnád, hogy nem vagy egyedül. A te cipődben voltam. És az a célom, hogy segítsek neked kijutni ebből” - zárta sorait.