Dávid Petra: Senki sem jön, hogy megmentsen

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 09:35
kitartásváltozásHázasság első látásra
A sztár elárulta a titkát. Dávid Petra őszintén vallott küzdelmeiről.

Dávid Petra az egyik leginspirálóbb személy, akinek életét követni lehet a közösségi médiában. Döbbenetes változását folyamatosan dokumentálja, így egy kis odafigyeléssel elleshetünk tőle pár trükköt, amit egészséges életmódja elérése érdekében alkalmaz.

Dávid Petra sokat fejlődött.
Dávid Petra sokat fejlődött az évek alatt / Fotó: Markovics Gábor  

Dávid Petra titka belülről fakad

A Házasság első látásra egykori szereplőjéről elmondható, hogy ő tipikus példája azoknak, akik a saját akaratukból érték el sikereiket. A fitneszguru ugyan kemény edzéssel és étrenddel jutott el oda, ahol most van, de végső soron mindig kiderül, hogy az ehhez szükséges erő belülről fakad.

A „ha nem ment meg senki, megmentem magam” mentalitással bíró Petra közösségi oldalán is kifejtette, hogy ő saját sorsának kovácsa.

Ez volt az egyik legrosszabb verzióm. És bár mosolyogtam, belül összetörtem. Bizonytalannak, üresnek, önszeretet nélkül éreztem magam. Nem tetszett amit a tükörben láttam.. sem azt, amit éreztem

 - írta.

Azt is elárulta, hogy neki is voltak napok, amikor elhagyta magát és azt hitte, késő változtatni.

De egy nap megértettem valamit: senki sem jön, hogy megmentsen... Nekem kell megtennem.

Hozzátette, hogy az átalakulása nem elsődlegesen a fogyásával kezdődött, hanem azzal, hogy eldöntötte, újra hisz magában.

„Ma ezt osztom meg Veletek, mert tudom, hogy sok a nő a tükörbe nézve ugyanúgy érzi magát, mint ahogy én éreztem. Ha itt vagy... Szeretném, ha tudnád, hogy nem vagy egyedül. A te cipődben voltam. És az a célom, hogy segítsek neked kijutni ebből” - zárta sorait.

 

