Megszólalt a Házasság első látásra sztárja: "Halál szerelmes vagyok"

A Házasság első látásra című műsorban Jagicza Peti és Dudás Anna házassága végül nem hozta meg a várt boldogságot, kapcsolatuk zátonyra futott. A szakítás után sokáig kérdés volt, sikerül-e újra megnyitnia a szívét, most azonban kiderült a válasz, ugyanis Peti újra szerelmes, ráadásul nem is akármennyire.

Jagicza Peti és Dudás Anna kapcsolata nem hozta meg a nagy szerelmet, most szakértők nélkül viszont sikerült Petinek párt találnia (Fotó: Markovics Gábor)

Házasság első látásra Peti nagy bejelentése

Jagicza Peti TikTok élő videóban válaszolt a rajongók kérdéseire. Házasság első látásra Attila és Fűzfa Rita társaságában indítottak élő kérdezz-feleleket a követők legnagyobb örömére. Záporoztak a kérdések, és nem meglepő módon a legtöbb kérdés arra vonatkozott, hogy vajon sikerült-e megtalálniuk a szerelmet a műsor után. Bár Janicsek Attila Miló Viki után még küszködik a pártalálással, és Rita is még nagy keresésben van, Peti már boldogan számolt be a legújabb fejleményekről, ugyanis ő már boldog párkapcsolatban él.

Szavak nincsenek arra, amit érzek

– kezdte a sztár.

Peti szerint életébe villámcsapás szerűen robbant be az új szerelem, ráadásul úgy, hogy nem is kereste.

„Amikor nem számít rá az ember, és mégis egy másodperc alatt megváltozik az egész világ. Az első találkozónk például egyhetesre húzódott, mert annyira megvolt az a kapocs, hogy egyszerűen nem akartunk különválni. Az első pillanattól minden természetes volt, mintha száz éve ismertük volna egymást”

– mesélte.

„Halál szerelmes vagyok” – Peti ritkán látott őszinteséggel vallott

A kapcsolat gyorsan mélyült, és Peti szerint ez nem volt tudatos döntés, sokkal inkább egy sodró erejű érzés, amit nem akartak megmagyarázni, csak megélni. A beszélgetés során nemcsak az érzelmi, hanem a fizikai vonzalomról is őszintén beszélt, amit nem próbált szépíteni vagy visszafogni.

Minden túlzás nélkül mondom, hogy olyan szenzációsan szép a párom, hogy eszméletlen. Nagyon büszke vagyok rá. Amikor édesapám meglátta róla a fotót, csak annyit mondott, hogy ő aztán tényleg gyönyörű

– mondta mosolyogva.

Házasság első látásra Peti barátnője teljesen elragadta a férfi szívét, szerelem volt első látásra (Fotó: Instagram)

A megismerkedés története is különleges volt, hiszen eleinte kizárólag az online térben tartották a kapcsolatot.

Interneten kezdtünk ismerkedni, teljesen online beszélgettünk, sokáig kötetlenül. Aztán, amikor először találkoztunk, az első másodperctől megfogott. Félhomályban láttam meg először, de amikor a lámpafényben igazán megláttam, ott gyökeret vert a lábam, és szó szerint beremegett. Azt éreztem, hogy megérkeztem

– idézte fel. Peti végül ritkán hallható nyíltsággal fogalmazta meg, hol tart most érzelmileg.