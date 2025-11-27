Kitálalt volt férjéről a Házasság első látásra sztárja: hosszú idő után először szólalt meg

A Házasság első látásra idei évada tele volt könnyekkel, konfliktusokkal és meglepő fordulatokkal, de a legnagyobb érzelmi terhet talán a kecskeméti Dudás Anna viselte. A forgatás alatt olyan helyzetekkel szembesült, amelyek alapjaiban rengették meg az önbizalmát. Férjével, Jagicza Péterrel látszólag végzetesen egymásnak feszültek. Az exfeleség hosszú idő után először szólalt meg.

A Házasság első látásra Dudás Anna és Jagicza Péter számára csúfos véget ért (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Annája tiszta vizet öntött a pohárba

„Attól, hogy van egy értékrendem, az nem azt jelenti, hogy nem engedek közel magamhoz másokat. Az volt a legfurcsább, hogy Peti folyamatosan azt sugallta a nézők felé, hogy hozzám nem lehet közeledni, közben meg a saját közösségi oldalaira olyan képeket posztolt rólunk, amin ennek az ellenkezője látszik” – fejtette ki Dudás Anna a Bács-Kiskun Vármegyei Hírportálnak.

A kecskeméti utazásiiroda-tulajdonos leszögezte, úgy érzi, a műsor vágása és Peti állításai hamis képet festettek róla. Mint mondja, szó sincs arról, hogy egyáltalán nem akart közeledni a férjével.

„Én nem zárkóztam el. Ma már látom, hogy túl simulékony voltam. És sajnos vannak, akik ezt kihasználják. Pedig az első perctől kezdve megvolt az a bizonyos szikra. Attól, hogy nem csókoltam meg 0 perc után az oltárnál, még nem jelenti azt, hogy elutasítottam. Egész éjszaka beszélgettünk. Izgalmasnak éltem meg.”

Jól indult a kapcsolat, de végül elbeszéltek egymás mellett, Anna szerint pedig Peti szándékosan alakított ki hamis képet kettejükről (Fotó: TV2)

Dudás Anna Jagicza Péter személyében nem találta meg a Nagy Őt

Anna a lapnak felidézte a botrányt megelőző program is kiverte nála a biztosítékot. Peti egy rúdtáncstúdióba vitte a feleségét, hátha az ottani gyakorlatoktól lelazul. Épp az ellenkezőjét érte el…

A műsor óta azzal is vádolták Annát, hogy a prűdsége már csak azért is meglepő, mert korábban szépségverseny-győztes volt, emellett pedig többször fotózkodott már bikiniben. Anna ezekre is reagált:

„Őszintén nem értem. Attól, hogy szépségversenyen indultam, még lehet értékrendem. A fürdőruha nem egyenlő intimitással.”

A páros kapcsolata végül menthetetlenül elmérgesedett, Anna durva vádakat vágott a férfi fejéhez. A friss interjújában pedig összegzésként még elmondta:

Későn jöttem rá, hogy Peti csak pozitív karaktert akart játszani. Nem valódi kapcsolatot keresett. Én pedig túl simulékony vagyok, és ezen változtatnom kell. Sajnálom, hogy túl későn védtem meg magamat. De én nem szerepelni mentem. Valódi kapcsolatot szerettem volna.