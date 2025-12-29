"Nem vagyok hülye, hogy elszalasszam" – Szétszedik a nők a Házasság első látásra sztárját

A Házasság első látásra után sokakat érdekelt, hogy Attila hogyan élte meg a Vikihez kötődő időszakot, és vajon készen áll-e egy új kapcsolatra. Most TikTok élőzés alkalmával nem kerülte meg a kényesebb kérdéseket sem, inkább őszintén elmagyarázta, mi zajlik benne ebben az időszakban.

A Házasság első látásra sztárja a műsor után nem sietteti a párkeresést, először magán szeretne dolgozni (Fotó: Markovics Gábor)

Házasság első látásra, és utoljára

Házasság első látásra Attila és Miló Viki kapcsolata szolgáltatta a legtöbb beszédtémát a nézőknek. Viki rengeteg támadást kapott, ugyanis sok kommentelő szerint meglehetősen bántalmazóan viselkedett Attilával, aki ráadásul a műsor után szembesült vele, hogy felesége miket mondott róla. Az exférj elmondta, hogy az exéhez kötődő élmények ma már sokkal ritkábban törnek fel benne, de ez nem magától történt így, ugyanis tudatos munka áll mögötte, amit nap mint nap végez.

Ma már ritkán érzem azt, hogy hatással lenne rám amit tett velem. Úgy tudok túllépni ezeken, ha minden nap dolgozom rajta. Most már keveset gondolok rá, és ez szép lassan csak egy emlékké válik

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy voltak-e valódi érzései Viki iránt, határozottan, mégis árnyaltan válaszolt.

Érzelmek nélkül ezt nem lehetett volna végigcsinálni. Nem lehet úgy benne lenni a kísérletben, hogy nem táplálsz a másik iránt semmilyen érzést, mert akkor rideg lettem volna, vagy csak színjátszottam volna. Ez pedig nem én vagyok

– mondta. A jelenlegi állapotáról is nyíltan beszélt.

„Most jól vagyok, próbálom magam összeszedni és visszatöltekezni. Jelenleg semmilyen nő iránt nincsenek érzéseim. Nincs barátnőm, és nem kedvelek úgy senkit” – tette egyértelművé.

Szétszedik a nők?

A műsor utáni ismertség természetesen Attila életére is hatással volt, különösen az ismerkedés terén. Elmondta, hogy valóban több megkeresést kap, de ezekkel most tudatosan nem él.

Nagyon furcsa dolog ez. Az ismertséggel tényleg többen érdeklődnek, de mivel nem állok készen egy komoly kapcsolatra, nem nagyon veszem fel ezeket. Amikor azt fogom érezni, hogy minden rendben van velem, akkor ezekkel élni fogok. Nem vagyok hülye, hogy elszalasszam ezt a lehetőséget

– fogalmazott őszintén.