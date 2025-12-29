"Nem vagyok hülye, hogy elszalasszam" – Szétszedik a nők a Házasság első látásra sztárját

A Házasság első látásra után sokakat érdekelt, hogy Attila hogyan élte meg a Vikihez kötődő időszakot, és vajon készen áll-e egy új kapcsolatra. Most TikTok élőzés alkalmával nem kerülte meg a kényesebb kérdéseket sem, inkább őszintén elmagyarázta, mi zajlik benne ebben az időszakban.
Házasság első látásra Attila és Miló Viki kapcsolata szolgáltatta a legtöbb beszédtémát a nézőknek. Viki rengeteg támadást kapott, ugyanis sok kommentelő szerint meglehetősen bántalmazóan viselkedett Attilával, aki ráadásul a műsor után szembesült vele, hogy felesége miket mondott róla. Az exférj elmondta, hogy az exéhez kötődő élmények ma már sokkal ritkábban törnek fel benne, de ez nem magától történt így, ugyanis tudatos munka áll mögötte, amit nap mint nap végez.
Ma már ritkán érzem azt, hogy hatással lenne rám amit tett velem. Úgy tudok túllépni ezeken, ha minden nap dolgozom rajta. Most már keveset gondolok rá, és ez szép lassan csak egy emlékké válik
– fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy voltak-e valódi érzései Viki iránt, határozottan, mégis árnyaltan válaszolt.
Érzelmek nélkül ezt nem lehetett volna végigcsinálni. Nem lehet úgy benne lenni a kísérletben, hogy nem táplálsz a másik iránt semmilyen érzést, mert akkor rideg lettem volna, vagy csak színjátszottam volna. Ez pedig nem én vagyok
– mondta. A jelenlegi állapotáról is nyíltan beszélt.
„Most jól vagyok, próbálom magam összeszedni és visszatöltekezni. Jelenleg semmilyen nő iránt nincsenek érzéseim. Nincs barátnőm, és nem kedvelek úgy senkit” – tette egyértelművé.
A műsor utáni ismertség természetesen Attila életére is hatással volt, különösen az ismerkedés terén. Elmondta, hogy valóban több megkeresést kap, de ezekkel most tudatosan nem él.
Nagyon furcsa dolog ez. Az ismertséggel tényleg többen érdeklődnek, de mivel nem állok készen egy komoly kapcsolatra, nem nagyon veszem fel ezeket. Amikor azt fogom érezni, hogy minden rendben van velem, akkor ezekkel élni fogok. Nem vagyok hülye, hogy elszalasszam ezt a lehetőséget
– fogalmazott őszintén.
Egy meglepő hasonlattal is érzékeltette, miért nehéz számára most a döntés.
Ha bemész egy boltba, és szeretnél venni egy mosóport, de tele van a polc rengeteg félével, melyiket választod? A túlkínálatból nehéz dönteni. Nincs ez másképp a párkeresésben sem. De én abszolút az érzelmeimre szeretnék hagyatkozni. Majd az élet elém dobja a megfelelő embert. Legutóbb a szakértőkre bíztam, mindenki döntse el, mennyire volt sikeres
– magyarázta. Végül arra is kitért, miért érzi úgy, hogy időre van szüksége.
„Azért nem állok készen egy kapcsolatra, mert elég sok olyan dolog ért, ami érzelmileg komoly sebesülést hozott. Ezeket fel kell dolgozni, és ehhez idő kell” – zárta gondolatait Janicsek Attila.
