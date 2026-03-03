Most érkezett: fegyverrel rabolták ki az egyik dohányboltot Csepelen, keresik az elkövetőket

Megdöbbentő eset történt kedden (március 3-án) reggel Csepelen. A Bors információi szerint egy férfi kirabolta a Szent István út és Szebeni utca kereszteződésében lévő dohányboltot. A helyiek megdöbbentek, amikor meglátták a rendőrségi helyszínelőket, később derült csak ki számukra, hogy rablás történt.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Kirabolták a dohányboltot

Helyszínelők lepték el reggel a XXI. kerületi Szent István útnál lévő dohányboltot. Kiderült, hogy azért volt ekkora felhajtás reggel az egyik helyi legnépszerűbb üzletnél, mert azt egy férfi megkísérelte kirabolni. A Bors információi szerint ez sikerült is neki. Kollégáink a helyszínre érve már csak azt látták, hogy a rendőrség elvonult a helyszínről, ugyanis már üldözőbe vették az elkövetőt. A dohánybolt nyitva van, ahová rengetegen térnek be. Ráadásul a pultos ugyanaz a nő, aki jelen volt a rablásnál. Ő nem kívánt lapunknak nyilatkozni, de néhány dolgot azért elárult.

Igen, kirabolták a dohányboltot

– kezdte az asszony. "Igen sikerült elvinnie dolgokat… A rendőrség dolga a többi, nem szeretnék beszélni az esetről. Az elkövetőt még mindig keresi a rendőrség" – mondta el.

A helyiek is megdöbbentek a látottakon, ugyanis mint mondták ez egy rendes környék, nem szokványos, hogy kirabolják a boltokat.

Mi is már csak a rendőröket láttuk a dohányboltnál. Utána értesültünk, hogy rablás történt, ami elég furcsa, mert elég jó környéken van az üzlet, viszont elég népszerű is, ami miatt azt hitette a rabló, hogy sok pénzt tud majd elvinni…

- mondta lapuknak egy helyi férfi.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik a következőt mondtál el: