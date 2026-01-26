Gelencsér Tímea imádja a havat. Az egykori szépségkirálynő és modell a tél szülötteként igazán éli a hideg, fehér tájba bújtatott napokat, amiből habár hazánkban nem minden évben van sok, egy helyen mindig megtalálja: a hegyekben. A 32 éves szépség ugyanis immáron szokásaihoz híven ismét hócipőt vett és Franciaországba utazott, hogy részt vegyen egy téli sportokkal egybekötött zenei "fesztiválon".

Gelencsér Tímea imádja a havat, a téli sportokat, az aktív pihenést Fotó: Szabolcs László

A szépségkirálynő már nagyon várta az utat, így nem is lazsált ott kint: minden nap 40 km-eket snowboardozott még akkor is, amikor hóvihar volt a hegy tetején vagy épp extrém széllel kellett megküzdenie.

Gelencsér Tímea az aktív pihenés híve

Az Exatlon új műsorvezetője és korábbi versenyzője sportolóként amúgy is a mozgás híve, erről pedig nyaralásai, üdülései során sem mond le:

Csak 20 éves korom körül tanultam meg snowboardozni, ugyanis gyerekként erre nem volt lehetőségem. Talán pont emiatt értékelem ennyire ezt az élményt felnőtt fejjel... Örökmozgóként nyaraláskor is az aktív pihenés híve vagyok, de az, hogy itt egész nap sportolhatok, este eszem egy jót és másnap kezdem előröl… az a magamfajtának a PRO MAX kategória…

- írta legújabb Instagram-posztjában.