Ezt látni kell! Csillogó csodaruhában feszített Gelencsér Tímea

Az egykori szépségkirálynő, Gelencsér Tímea az Operaházból jelentkezett be egy elragadó ruhakölteményben, ami minden tekintetet vonz.

Az Operaházhoz illő csillogó ruhában pózolt Gelencsér Tímea, aki nem rejtette véka alá, milyen fitt és vékony alakja van. A modell és műsorvezető majdnem hogy földig érő, aranyló ruhát öltött magára, aminél jobban csak mosolygó szeme csillogott.

Mostanában rengeteget edz Gelencsér Tímea, akit számtalanszor láthattunk már futószerelésben vagy az edzőterem rejtekéből. Futócipőjét elegáns cipőre cserélte, amiről először otthonából posztolt.

A sportos énem eleget szerepelt mostanában… It’s time to sparkle…

- írta videójához.

Gelencsér Tímea ruhája az Operaház fényében ragyogott

Meg sem tudnánk különböztetni a két színvilágot, annyira illenek egymáshoz. Hiába, a műsorvezető tudja, hogyan jelenjen meg.