Exatlon Hungary: Gelencsér Timi szíve igent, az esze nemet mondott a felkérésre

Hatalmas üdvrivalgás tört ki múlt vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars műsorban, amikor bejelentették, visszatér a TV2 sikerműsora. Az Exatlon Hungary ráadásul újra az ikonikus párossal, Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel lesz látható.
A sport-reality első évadában versenyzőként láthatták a nézők Gelencsér Timit, amikor a Bajnokok csapatát erősítette. A következő évben már riporterként kérdezte az Exatlon Hungary versenyzőit, utoljára öt éve láthatták a nézők a dominikai pályák mellett. 2026-ban azonban a műsorral ő is visszatér a TV2 képernyőjére, amit már nagyon vár.
„Amikor felhívtak és mondták, hogy az Exatlon Hungary miatt, a szívem azonnal igent mondott, az agyam viszont azt mondta, nem – mesélte Gelencsér Timi a Borsnak.
Mert most teljesen más élethelyzetben vagyok, mint amikor utoljára Dominikán voltam. Nem volt vőlegényem, nem volt kiskutyám, akire 0-24 órában én vigyázok, nem szerveztem az esküvőmet, nem újítottam fel házat. Annak idején simán leléptem hosszú hónapokra, de már teljesen más a helyzet. De elültették a bogarat a fülemben, eljátszottam a gondolattal, már nagyon húzott vissza a szívem! Pedig 2020-ban azt mondtam, én ide soha nem jövök vissza, öt hónapot voltunk akkor kint a covid miatt. Az idő persze megszépít mindent, szóval végül igent mondtam és már nagyon várom, hogy induljunk.
A gyönyörű influenszer azt is elárulta, hogy nagyon sok mindent köszönhet a TV2 műsorának.
Én ebben a műsorban voltam először képernyőn, leszámítva a Magyarország szépe választást, meg néhány kvízműsort. Tőlem mai napig egyébként az Exatlont kérdezik, még az utolsó Balaton Soundon is miatta állítottak meg. Hiába voltam azóta a Dancing with the Starsban, az Ázsia Expresszben, teljesen mindegy, csak az Exatlont kérdezik, annyira szeretik az emberek. És ez nagyon jól esik! Ott tényleg meg tudtam mutatni, mi van bennem, mire vagyok képes, nekem hatalmas sikerélmény volt. Egy évvel később pedig Palik László hívására már riporterként tértem vissza, elindított egy másik karriert az életemben.
Gelencsér Timi kezét idén februárban, egzotikus helyen, romantikus körülmények közt kérte meg szerelme, Simon Mátyás. A népszerű képernyős természetesen megbeszélte párjával az újabb dominikai kalandot, aki ahogy mindenben, ebben is támogatja.
„Látta rajtam az izgatottságot, meg azonnal elkezdtem nosztalgiázni. Ő még nem volt Dominikán, így a tervek szerint a forgatás felénél utánam jön. Amikor nem dolgozom, akkor megmutatom neki a kedvenc helyeimet a szigeten, meg van kint egy idegenvezető ismerősöm, aki amíg én forgatok, szervez neki programokat. Szóval, szerintem ez így nagyon kerek és nagyon jó lesz!”
