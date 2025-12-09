Exatlon Hungary: Gelencsér Timi szíve igent, az esze nemet mondott a felkérésre

Hatalmas üdvrivalgás tört ki múlt vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars műsorban, amikor bejelentették, visszatér a TV2 sikerműsora. Az Exatlon Hungary ráadásul újra az ikonikus párossal, Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel lesz látható.

2026-ban visszatér a nézők nagy örömére az Exatlon Hungary Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel (Fotó: TV2)

Gelencsér Timi az Exatlon Hungary-ban szerepelt először képernyőn

A sport-reality első évadában versenyzőként láthatták a nézők Gelencsér Timit, amikor a Bajnokok csapatát erősítette. A következő évben már riporterként kérdezte az Exatlon Hungary versenyzőit, utoljára öt éve láthatták a nézők a dominikai pályák mellett. 2026-ban azonban a műsorral ő is visszatér a TV2 képernyőjére, amit már nagyon vár.

„Amikor felhívtak és mondták, hogy az Exatlon Hungary miatt, a szívem azonnal igent mondott, az agyam viszont azt mondta, nem – mesélte Gelencsér Timi a Borsnak.

Mert most teljesen más élethelyzetben vagyok, mint amikor utoljára Dominikán voltam. Nem volt vőlegényem, nem volt kiskutyám, akire 0-24 órában én vigyázok, nem szerveztem az esküvőmet, nem újítottam fel házat. Annak idején simán leléptem hosszú hónapokra, de már teljesen más a helyzet. De elültették a bogarat a fülemben, eljátszottam a gondolattal, már nagyon húzott vissza a szívem! Pedig 2020-ban azt mondtam, én ide soha nem jövök vissza, öt hónapot voltunk akkor kint a covid miatt. Az idő persze megszépít mindent, szóval végül igent mondtam és már nagyon várom, hogy induljunk.

A gyönyörű influenszer azt is elárulta, hogy nagyon sok mindent köszönhet a TV2 műsorának.