Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hoppá: Senki sem lapátolja úgy a havat, mint Gelencsér Tímea – videó

Gelencsér Tímea
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 15:30
hólapátolástánc
A szépségkirálynőt így még nem láttuk. Gelencsér Tímea tudja, hogyan dobja fel a hangulatot.
CJA
A szerző cikkei

A hólapátolás sokak számára unalmas és fárasztó munka, Gelencsér Tímea ezzel azonban nem értene egyet – legalábbis erről árulkodik a legújabb videója.

Gelencsér Timi, Miss Balaton
Gelencsér Tímea táncolva lapátolta a havat / Fotó: Markovics Gábor

A nemrég megosztott felvételen az egykori szépségkirálynő több tehetségét is megmutatta: táncmozdulatokkal tette izgalmasabbá a hólapátolást.

Gelencsér Tímea a teraszon szabadult meg az elmúlt napok hótakarójától, fekete leggingsben, valamint összeillő fehér pulóverben és sapkában. Nem a felszerelése volt az egyetlen, ami melegen tartotta, ugyanis a szépségkirálynő zenére táncolva dobta fel a hangulatot.

A megosztott videó alatt a hamarosan az Exatlon Hungaryben is feltűnő Gelencsér Tímea elmondta, hogy nem tudta kiverni a fejéből a zenét, ezért inkább élvezetessé tette az amúgy unalmas és megterhelő munkát.

Így szórakozott Gelencsér Tímea hólapátolás közben:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu