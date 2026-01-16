Hoppá: Senki sem lapátolja úgy a havat, mint Gelencsér Tímea – videó

A hólapátolás sokak számára unalmas és fárasztó munka, Gelencsér Tímea ezzel azonban nem értene egyet – legalábbis erről árulkodik a legújabb videója.
A nemrég megosztott felvételen az egykori szépségkirálynő több tehetségét is megmutatta: táncmozdulatokkal tette izgalmasabbá a hólapátolást.
Gelencsér Tímea a teraszon szabadult meg az elmúlt napok hótakarójától, fekete leggingsben, valamint összeillő fehér pulóverben és sapkában. Nem a felszerelése volt az egyetlen, ami melegen tartotta, ugyanis a szépségkirálynő zenére táncolva dobta fel a hangulatot.
A megosztott videó alatt a hamarosan az Exatlon Hungaryben is feltűnő Gelencsér Tímea elmondta, hogy nem tudta kiverni a fejéből a zenét, ezért inkább élvezetessé tette az amúgy unalmas és megterhelő munkát.
