Hoppá: Senki sem lapátolja úgy a havat, mint Gelencsér Tímea – videó

A hólapátolás sokak számára unalmas és fárasztó munka, Gelencsér Tímea ezzel azonban nem értene egyet – legalábbis erről árulkodik a legújabb videója.

Gelencsér Tímea táncolva lapátolta a havat / Fotó: Markovics Gábor

A nemrég megosztott felvételen az egykori szépségkirálynő több tehetségét is megmutatta: táncmozdulatokkal tette izgalmasabbá a hólapátolást.

Gelencsér Tímea a teraszon szabadult meg az elmúlt napok hótakarójától, fekete leggingsben, valamint összeillő fehér pulóverben és sapkában. Nem a felszerelése volt az egyetlen, ami melegen tartotta, ugyanis a szépségkirálynő zenére táncolva dobta fel a hangulatot.

A megosztott videó alatt a hamarosan az Exatlon Hungaryben is feltűnő Gelencsér Tímea elmondta, hogy nem tudta kiverni a fejéből a zenét, ezért inkább élvezetessé tette az amúgy unalmas és megterhelő munkát.

Így szórakozott Gelencsér Tímea hólapátolás közben: