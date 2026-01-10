Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Hólapátolás közben idézte fel gyermekkorát Gelencsér Tímea: ezt biztos nem gondoltad volna róla

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 21:50
Őszinte vallomást tett legújabb Instagram-posztjában Gelencsér Tímea. Az egykori szépségkirálynő és televíziós személyiség ugyanis elárulta: a hó számára többet jelent, mint azt, hogy itt a tél. Kiemelte, habár téli gyerekként, decemberi születésűként amúgy is nagyon szereti a havat, annak átvitt értelme is van számára. Erről pedig új videójában pont hólapátolás közben mesélt, amit kifejezetten téli sportnak vél.

 - hallatszik videójának elején, miközben édesanyjánál először a teraszról kezdi el lapátolni a több centiméter vastagságú havat.

Gelencsér Tímea és a hó: a gyerekkorára emlékezteti a fehér táj

Tudom, hogy sokan panaszkodnak a havazás miatt, de téli gyerekként én egyszerűen imádom. Gyönyörű szép szerintem egy havas táj, és szeretem az átvitt értelmét is. Magamban mindig úgy fordítom le, hogy leesik a hó, eltakarja a nyomokat, majd el kell azt takarítani, és tiszta lappal indulhatunk újra. Mindig eszembe jut a gyerekkorom, ahol a nővéreimmel rengeteget játszottunk a friss hóban. Hóembert építettünk, szánkóztunk, síelni tanultunk, legalábbis próbálkoztunk vele. Ezek az emlékek mindig megmelengetik a szívemet.

 

