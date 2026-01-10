Hólapátolás közben idézte fel gyermekkorát Gelencsér Tímea: ezt biztos nem gondoltad volna róla

Őszinte vallomást tett legújabb Instagram-posztjában Gelencsér Tímea. Az egykori szépségkirálynő és televíziós személyiség ugyanis elárulta: a hó számára többet jelent, mint azt, hogy itt a tél. Kiemelte, habár téli gyerekként, decemberi születésűként amúgy is nagyon szereti a havat, annak átvitt értelme is van számára. Erről pedig új videójában pont hólapátolás közben mesélt, amit kifejezetten téli sportnak vél.

Gelencsér Tímea számára sokat jelent a hó

Sokkal nehezebb, mint gondoltam

- hallatszik videójának elején, miközben édesanyjánál először a teraszról kezdi el lapátolni a több centiméter vastagságú havat.

Gelencsér Tímea és a hó: a gyerekkorára emlékezteti a fehér táj