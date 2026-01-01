Bikiniben, tűsarkúban, a meleg szobából... Így élvezték a havat kedvenc sztárjaink

A váratlanul érkező szilveszteri hóesés sokak arcára mosolyt csalt, ám tény, hogy az utak csúszóssága veszélyt rejteget magában. Kedvenc hírességeink a nehézségei ellenére azért meglátták a téli időjárás előnyeit, és önfeledten élvezték ki a havazást. Volt, akit az úton ért a hóesés, volt, aki tűsarkúban tipegett és volt, aki egyenesen bikinire vetkőzve szaladt ki a házból látva a hóhelyzetet.
Gelencsér Timi tűsarkúban, aprócska ruhában tapicskolt a szűz hóban. A szilveszteri buli nőies dívája egy csapásra kislánnyá változott a hó iránti lelkesedés miatt.
Weisz Fanni talán még sosem örült annyira hóesésnek, mint most. Ugyanis ezúttal kisfia ott tipegett a fehér tájban! Weisz Fanni gyereke, a kis Bendegúz decemberben lett egyéves, és a siket modell új fotója szerint kézen fogva már ügyesen totyog a kislegény, aki bizonyára nagyon élvezte a hóesést.
Hasonló élményben volt része az egykori szépségkirálynő Szarvas Andinak is, aki egyelőre csak babakocsiban mutatta meg az első havat a is Zinának, majd sietett is a konyhába újévi lencsét főzni, közben pedig elrebegte kívánságait is az új esztendőre.
Bódi Csabi kevésbé volt lelkes, hiszen autóval kellett eljutnia a következő fellépés helyszínére, a sűrű hóesés miatt pedig csoda, hogy az autó orráig ellátott: végül megnyugtatott mindenkit, épségben megérkezett minden szilveszteri bulihelyszínre.
Így járt Voksán Virág is, aki szintén egy újévi buliba igyekezve látta csak a fehér tájat.
Házasság első látásra Ricsije imádta ezt az időjárást, és fázni sem fázott a zimankóban, hiszen fűti a szerelem: válása óta ugyanis újra eltalálta őt Ámor nyila.
Horváth Éva balesete óta megtanulta értékelni az élet apró csodáit. A lábsérülésével még mindig küzdő egykori szépségkirálynő nem kockáztatta meg, hogy elcsússzon: a meleg szobából élvezte a havas tájat.
