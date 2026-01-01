Bikiniben, tűsarkúban, a meleg szobából... Így élvezték a havat kedvenc sztárjaink

A váratlanul érkező szilveszteri hóesés sokak arcára mosolyt csalt, ám tény, hogy az utak csúszóssága veszélyt rejteget magában. Kedvenc hírességeink a nehézségei ellenére azért meglátták a téli időjárás előnyeit, és önfeledten élvezték ki a havazást. Volt, akit az úton ért a hóesés, volt, aki tűsarkúban tipegett és volt, aki egyenesen bikinire vetkőzve szaladt ki a házból látva a hóhelyzetet.

Gelencsér Timi gyermeki lelkesedéssel nyugtázta az időjárás fordulatát (Fotó: Markovics Gábor)

Imádják a sztárok a téli időjárást

Gelencsér Timi tűsarkúban, aprócska ruhában tapicskolt a szűz hóban. A szilveszteri buli nőies dívája egy csapásra kislánnyá változott a hó iránti lelkesedés miatt.

Gelencsér Timi tűsarkúban élvezte a hóesést (Fotó: Instagram)

Weisz Fanni talán még sosem örült annyira hóesésnek, mint most. Ugyanis ezúttal kisfia ott tipegett a fehér tájban! Weisz Fanni gyereke, a kis Bendegúz decemberben lett egyéves, és a siket modell új fotója szerint kézen fogva már ügyesen totyog a kislegény, aki bizonyára nagyon élvezte a hóesést.

Weisz Fanni kisfia is kitipegett a hóba (Fotó: Instagram)

Hasonló élményben volt része az egykori szépségkirálynő Szarvas Andinak is, aki egyelőre csak babakocsiban mutatta meg az első havat a is Zinának, majd sietett is a konyhába újévi lencsét főzni, közben pedig elrebegte kívánságait is az új esztendőre.

Szarvas Andi kislánya is megcsodálhatta a havat (Fotó: Instagram)

Bódi Csabi kevésbé volt lelkes, hiszen autóval kellett eljutnia a következő fellépés helyszínére, a sűrű hóesés miatt pedig csoda, hogy az autó orráig ellátott: végül megnyugtatott mindenkit, épségben megérkezett minden szilveszteri bulihelyszínre.

Bódi Csabi koncertre sietett a hóban (Fotó: Instagram)

Így járt Voksán Virág is, aki szintén egy újévi buliba igyekezve látta csak a fehér tájat.

A szexi DJ is csak az autó ablakán nézte a hószállingózást (Fotó: Instagram)

Házasság első látásra Ricsije imádta ezt az időjárást, és fázni sem fázott a zimankóban, hiszen fűti a szerelem: válása óta ugyanis újra eltalálta őt Ámor nyila.

A Házasság első látásra szereplője új szeremével ölelkezve állt ki a hóesésbe (Fotó: Instagram)

Horváth Éva balesete óta megtanulta értékelni az élet apró csodáit. A lábsérülésével még mindig küzdő egykori szépségkirálynő nem kockáztatta meg, hogy elcsússzon: a meleg szobából élvezte a havas tájat.