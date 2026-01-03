Gelencsér Tímea nem kapkod az álomesküvővel: „Megadjuk a módját. Minden legyen tökéletes”

Nagy a boldogság Gelencsér Tímea életében: a gyönyörű modell és párja, Simon Mátyás gőzerővel készül az esküvőjükre! A lánykérés tavaly februárban történt, Timi szerint szinte hihetetlen, hogy már majdnem egy év eltelt azóta. Elismerte, nem tartják magukat a babonához, hogy az eljegyzés után egy évvel egybekeljenek, erre pedig jó okuk van, amit most a Borsnak árult el.

Gelencsér Tímea elárulta, nem siet az esküvővel, szeretné kiélvezni a készülődés pillanatait (Fotó: Markovics Gábor)

Az Exatlon bajnoka szeret izgulni

Gelencsér Tímea eljegyzése 2025 februárjában, egy romantikus arubai nyaraláson történt, flamingókkal övezve. Az üzletember vőlegény a nagy kérdés előtt ki is kérte Timit az édesapjától, azóta pedig fejben már tervezik is a nagy napot.

„Olyan gyorsan elszállt az idő, hogy fel sem fogtam. Februárban volt a lánykérés, már majdnem egy éve… hihetetlen” – idézte fel Timi, aki ugyan hallott az egyéves esküvői babonáról, de nem aggódik miatta.

Bízunk benne, hogy ez a babona nem komoly

– tette hozzá mosolyogva a csinos menyasszony.

Gelencsér Tímea párja oldalán minden részletet aprólékosan megtervez

Egyébként az Exatlon bajnoka elmondása szerint akár már 2025 nyarán is összehozhatták volna az esküvőt, de végül tudatos döntést hoztak. Jelenleg ugyanis házfelújítás közepén vannak, és nem szerették volna kapkodva megszervezni életük egyik legfontosabb napját.

„Meg lehetett volna oldani tavaly nyárra is, de akkor mindent nagyon gyorsan kellett volna leszervezni” – mondta Timi.

A modell bevallotta, számára fontos az idő és a nyugalom.

Szeretek várni, ha tudom, hogy van egy időpont, amikor valami jó történik. Annyira felgyorsult körülöttünk a világ, én pedig nem szeretném elsietni ezt az egészet. Meg akarjuk adni a módját.

A nagy nap előkészületei azonban már javában zajlanak: a helyszín és az időpont már megvan, januártól pedig indul a menyasszonyi ruha és a gyűrű kiválasztása is.

„Minden legyen tökéletes. Ezért döntöttünk úgy, hogy nem sietünk – nem akartuk elsietni életünk egyik legfontosabb napját” – hangsúlyozta Timi.