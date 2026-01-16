Gáspár Evelin Belgrádba is elkísérte Szijjártó Pétert - videó

Gáspár Evelin korábban több üzleti úton vett részt Szijjártó Péterrel, hiszen a sajtócsapatában dolgozik, ahová szakmai tapasztalatával és nyelvtudásával került be. Most egy fontos belgrádi útra kísérte el a külügyminisztert, aki a szerb bányászati és energiaügyi miniszterrel tárgyalt. Evelin ezúttal is egy vlogban számolt be a kormányzati munkáról.
Szerbia számára ez egy nagyon fontos találkozó volt, mivel már száz napja nem kaptak kőolajat. A szoros szerb–magyar barátságnak köszönhetően Magyarország támogatja Szerbiát az energiaellátásban
– árulta el Evelin, akinek nem ez az első hivatalos útja Szijjártó Péterrel. Mint kiderült, a találkozó, és egy újabb témában tartott fontos megbeszélést a két ország vezetése.
A megbeszélés nagy érdeklődést váltott ki a helyi sajtó körében. Majd elkezdődött a plenáris ülés, aminek fő témája a MOL belépése volt a szerb kőolajpiacra. Az ülésen egy nemzetközi megállapodás született a stratégiai olaj-együttműködésről. A MOL még folytatja a tárgyalásait, illetve Százhalombatta és Újvidék között kiépítenek egy magyar-szerb kőolajvezetéket
– mondta TikTok-videójában Gáspár Evelin.
A beszélgetésben megnyugtatta a helyieket, hiszen azt terjesztik, hogy a MOL be akarja zárni a pancsovai finomítót. Az interjú végén a műsorvezető privátban érdeklődött a 2026-os választásokról is
– derül ki az influenszer videójából.
A nap még nem ért véget ekkor, mivel a két külügyminiszter egy közös ebédre is összeült, és csak utána indult a repülő Magyarországra.
A munka hazafelé sem állt meg, mivel több videót is felvettünk a Külügyminiszterrel, amit nemsokára mindenki láthat majd a közösségi oldalakon. Tehát összességében egy nagyon sikeres és eredményes napot töltöttünk Belgrádban
– számolt be a diplomáciai útról Gáspár Evelin.
