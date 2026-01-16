Gáspár Evelin Belgrádba is elkísérte Szijjártó Pétert - videó

Gáspár Evelin korábban több üzleti úton vett részt Szijjártó Péterrel, hiszen a sajtócsapatában dolgozik, ahová szakmai tapasztalatával és nyelvtudásával került be. Most egy fontos belgrádi útra kísérte el a külügyminisztert, aki a szerb bányászati és energiaügyi miniszterrel tárgyalt. Evelin ezúttal is egy vlogban számolt be a kormányzati munkáról.

Szijjártó Péter és Gáspár Evelin újabb hivatalos útra utazott, ahol egy fontos megállapodás is született (Fotó: MW)

Gáspár Evelin kiemelte a tárgyalás fontosságát

Szerbia számára ez egy nagyon fontos találkozó volt, mivel már száz napja nem kaptak kőolajat. A szoros szerb–magyar barátságnak köszönhetően Magyarország támogatja Szerbiát az energiaellátásban

– árulta el Evelin, akinek nem ez az első hivatalos útja Szijjártó Péterrel. Mint kiderült, a találkozó, és egy újabb témában tartott fontos megbeszélést a két ország vezetése.

A megbeszélés nagy érdeklődést váltott ki a helyi sajtó körében. Majd elkezdődött a plenáris ülés, aminek fő témája a MOL belépése volt a szerb kőolajpiacra. Az ülésen egy nemzetközi megállapodás született a stratégiai olaj-együttműködésről. A MOL még folytatja a tárgyalásait, illetve Százhalombatta és Újvidék között kiépítenek egy magyar-szerb kőolajvezetéket

– mondta TikTok-videójában Gáspár Evelin.

Gáspár Evelin végzettsége miatt újabb útra kísérhette el a Külügyminisztert (Fotó: Markovics Gábor)

Szerb televízióban adott interjút Szijjártó Péter

A beszélgetésben megnyugtatta a helyieket, hiszen azt terjesztik, hogy a MOL be akarja zárni a pancsovai finomítót. Az interjú végén a műsorvezető privátban érdeklődött a 2026-os választásokról is

– derül ki az influenszer videójából.

A nap még nem ért véget ekkor, mivel a két külügyminiszter egy közös ebédre is összeült, és csak utána indult a repülő Magyarországra.

A munka hazafelé sem állt meg, mivel több videót is felvettünk a Külügyminiszterrel, amit nemsokára mindenki láthat majd a közösségi oldalakon. Tehát összességében egy nagyon sikeres és eredményes napot töltöttünk Belgrádban

– számolt be a diplomáciai útról Gáspár Evelin.