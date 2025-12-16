Gáspár Evelin újabb diplomáciai útra kísérte Szijjártó Pétert

Gáspár Evelin is részese volt annak a 60 fős delegációnak, akik a múlt héten elkísérték Szijjártó Pétert Moszkvába. Később kiderült, hogy Gáspár Győző lánya a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensi pozícióban, ahova nyelvtudásával és szakmai tapasztalatával került be. Isztambul után Brüsszelbe is elkísérte a minisztert, a látogatásról szintén készült videó a közösségi médiára. Az influenszer beszámolója szerint már hajnali 4-kor elkezdődött a napjuk, a belga fővárosba már napfelkeltére megérkeztek. Innen indultak a külügyminiszteri tanács ülésére.

Gáspár felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angolból és franciából, tudását egy kávézóban is megcsillogtatta, ahol franciául rendelt magának - írja az Index.