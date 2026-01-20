A kórházi ágyon fekve nyilatkozott a Borsnak: Súlyos balesetet szenvedett Gábor Zsazsa özvegye

Rájár a rúd a 2016-ban elhunyt Gábor Zsazsa özvegyére, Frédéric von Anhalt hercegre!

Elgázolták Gábor Zsazsa özvegyét (Fotó: Máté Krisztián)

A 82 éves férfit tavaly januárban életveszélyes állapotban vitték a kölni kórházba tüdőgyulladás miatt, most pedig, egy évvel később a bangkoki kórház "vendégszeretetét élvezi", miután thaiföldi forgatása közben elgázolta őt egy autó. Német sajtó hírek szerint a Magyarországon is gyakran vendégeskedő Frédéric von Anhalt egy reality megvalósulásán dolgozott Phuket szigetén, amikor váratlanul elütötték. A fején és a lábán sérült meg - írta a bunte.de.

A Borsnak sikerült elérnie a komoly fájdalmakkal küzdő, szerencsétlenül járt herceget, akit jelenleg is kórházban kezelnek. Frédéric von Anhalt kérdésünkre elárulta, a felépülése még sok időt vehet igénybe, ám most minden erejével azon van, hogy sikerüljön valahogy visszajutnia Európába vagy az Egyesült Államokba, ott ugyanis véleménye szerint sokkal jobb az orvosi ellátás, mint a hazájától oly távoli Thaiföldön.

„Elütött egy autó. Minden olyan gyorsan történt, akár egy villámcsapás. Jelenleg is a bangkoki kórházban fekszem, de minél hamarabb szeretnék újra Németországban lenni, mert szerintem ott sokkal jobb az ellátás. Vagy akár Amerikában, de Magyarországon is. Remélem, február 6-án el tudok innen utazni, mert később Magyarországra kell mennem, még rengeteg dolgom van. Az ágyból még mindig nem tudok felkelni, de már megy le a duzzanat. Nem vagyok jól. Ilyen még sosem történt velem. Egy éve volt a súlyos tüdőgyulladásom, akkor 5 hetet voltam kórházban, az orvosok szerint 50 százalék esélyem volt a túlélésre. Most pedig elgázoltak! Újra egészséges szeretnék lenni, és élni az eddigi pörgős életemet”

– fogalmazott a Borsnak Gábor Zsazsa utolsó férje.

A herceg 2021-ben Magyarországra hozta Gábor Zsazsa hamvait (Fotó: dpa/picture-alliance)

A thai klíma is nehezíti Gábor Zsazsa özvegyének gyógyulását

Frédéric von Anhalt azt is felidézte, pontosan hogy történt az ijesztő incidens.

„Az autó a hasam alatt talált el, így a lábam sérült elsősorban. Az nagy mázli, hogy nem törtem el a csípőm. Tele vagyok sérülésekkel, horzsolásokkal. A dokik nagyjából helyrehoztak, de most egyedül kell jobban lennem és erősödnöm. Itt ráadásul elképesztően meleg van, és a kórházban is megy folyamatosan a légkondi, amit nagyon nem szeretek. Annyit viszont megígérhetek, hogy februrárban ismét Magyarországon leszek”

– mondta optimistán Frédéric von Anhalt.