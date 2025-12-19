Megszólalt Gábor Zsazsa férje: Anhalt herceg szörnyű állapotban találta a színésznő sírját

Gábor Zsazsa halála az egész világot megrázta, hiszen csaknem mindenhol ismerték és imádták a művésznőt. Ennek azonban már 9 éve, de özvegye, Frédéric von Anhalt herceg egy pillanatra sem feledi emlékét, és minden évben kétszer, néhai felesége születésnapján és halálának évfordulójakor Budapestre látogat Gábor Zsazsa sírjához. A herceg most is így tett, sőt a Borsnak azt is elárulta, hogy a felesége nyughelye igen csak szomorú állapotban volt.

Gábor Zsazsa özvegye, Anhalt herceg elárulta, már csak ő gondozza a színésznő sírját (Fotó: NORTHFOTO)

Gábor Zsazsa és Frédéric von Anhalt 30 évig éltek boldog házasságban, és a hollywoodi színésznő elmondása szerint ő volt élete legnagyobb szerelme. Ezt bizonyítja az is, hogy Anhalt herceg a mai napig gondozza felesége sírját, amivel elmondása szerint egyedül van.

„Az elmúlt négy napot Budapesten töltöttem, és természetesen ma reggel kilátogattunk a sírjához néhány baráttal. Szépen letisztítottuk, és feldíszítettük a sírját, ahogy minden évben, hiszen már csak én maradtam, aki ezt megteheti” – kezdte lapunknak angolul.

Mindig, amikor Budapestre jövök, kilátogatok hozzá, és ilyenkor elég koszos szokott lenni a sír, szóval muszáj letakarítanom, hogy gyönyörű legyen. Természetesen, ahogy szoktam, most is sárga és vörös rózsákat vittem neki, és néhány mécsest, hogy méltó legyen az emlékéhez

– mesélte.

Gábor Zsazsa csillaga is a sírjára van vésve, ő azon kevés magyarok egyike, akiknek neve szerepel a hollywoodi hírességek sétányán (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Gábor Zsazsa férje most Európában marad

Bár a 82 éves herceg az Egyesült Államokban él, de gyakran látogat Európába, bár legtöbb esetben csak 1-2 hétre érkezik, most azonban úgy tervezi, tovább is marad.

„Hamarosan egy jótékonysági eseményre kell mennem Kitzbühelbe, majd Münchenbe, de utána visszajövök Budapestre. Általában csak néhány hétig maradok, de most 4 hónapig Európában leszek, és ingázni fogok Budapest és más városok között. Ez elsősorban az új Gábor Zsazsa szobor miatt van, de vannak más elfoglaltságaim is” – árulta el Anhalt herceg, akinek így Gábor Zsazsa születésnapjára sem kell visszautaznia februárban, ugyanis még a kontinensen lesz.