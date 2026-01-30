Gyászos napra virradt: ma vesznek végső búcsút Dudás Mikitől

Január 5-én érkezett a sokkoló hír, hogy holtan találták otthonában Dudás Mikit. A mindössze 34 éves, világbajnok kajakozó halála az egész országot megrázta, kivált, amikor nem sokkal később a rendőrség, a sportoló testén talált sérülések miatt, halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást.

Szomorú napra virradt: ma vesznek végső búcsút Dudás Mikitől / Fotó: TV2

Ma vesznek végső búcsút Dudás Mikitől

Dudás Miki gyászoló párja, Szigligeti Ivett még korábban elárulta, hogy január 30-án, 12:00 órakor a Pestszentlőrinci temetőben vesznek végső búcsút a világbajnok kajakozótól.

A hírek szerint a fiatalon elhunyt sportolót az édesapja mellett - aki 2025-ben, ugyancsak tragikus körülmények között ment el -, helyezik végső nyugalomra.



