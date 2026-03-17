Orbán Viktor: Eger készülj, jövünk

Orbán Viktor Facebook-videóban mutatta meg, mennyi teendője akadt hétfőn. Mint elárulta, járt a Nagybizottságon, majd Kaposvár felé vette az irányt. Mint azt itt megírtuk, Orbán Viktor országjárásba kezdett, ellátogatott Kaposvárra, és a kaposvári Békemeneten mondott beszédet az ott egybegyűlt, óriási tömegnek. Kedden Egerben folytatódik az országjárás.
A hétfőbe ennyi fért. Ma nyomjuk tovább. Eger készülj, jövünk
- írta a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.