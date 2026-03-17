Kovács Áron Gesztesi Pankáról: „Az első adásban még egy árva, fészekből kiesett kis veréb lett volna”

A Nagy Duett 8. évadának egyik legkedveltebb és legprofibb párosa kétségtelenül Kovács Áron és Gesztesi Panka, akik hétről hétre elképesztő minőségű produkciókkal állnak színpadra. Vasárnap mégis a veszélyzónában találták magukat, ahonnan végül a zsűri mentette meg őket. Persze nem volt könnyű dolguk a héten, hiszen Áron lebetegedett, ami miatt nem is tudtak együtt próbálni a hét nagy részében. Most az ezzel kapcsolatos érzéseikről meséltek a Borsnak.

Gesztesi Panka és Kovács Áron A Nagy Duett 2026-os évadában most először kerültek veszélyzónába (Fotó: Tumbász Hédi)

Kovács Áront lenyűgözte Panka fejlődése A Nagy Duettben Kovács Áron betegen állt színpadra vasárnap

Gesztesi Panka fejlődése egyre lenyűgözőbb

A Nagy Duett szereplői között tökéletes az összhang

Gesztesi Panka Kovács Áron oldalán adásról adásra egy teljesen új arcát mutathatja meg, ami nemcsak az éneklésben, de a táncban és magával ragadó színpadi jelenlétében is megmutatkozik. A fiatal lány ráadásul szinte egyedül készült múlt héten, miután duettpartnere lebetegedett, bár így sem engedték el egymás kezét.

„Nekem rossz érzés volt, hogy így alakult, mivel én lettem beteg. Az mindig nehéz, amikor az ember úgy érzi, hogy lehúzza a másikat, de persze nem tehetek róla, és így is igyekeztem megtenni mindent. Azt viszont el kell mondanom, hogy Panka annyira vitte a prímet, és olyan ívet rajzol ez a kislány, hogy az szinte hihetetlen. Konkrétan egyedül csinálta végig ezt a hetet, mert nem voltam mellette, nem tudtam segíteni, hanem ő hívogatott, és tartotta bennem a lelket, hogy nyugi, minden rendben lesz. Még ő beszélt le róla, hogy bejöjjek, mert fontosabb, hogy gyógyuljak. Szóval egy szuper csaj” – kezdte Áron.

Szerintem az első adásban még egy árva, fészekből kiesett kis veréb lett volna, ha egyedül marad, de most egy igazi dögös csaj volt, aki megnyomta a gombot, kijött és egy Boney M.-et lenyomott, úgy ahogy csak kevesen. És ez pedig hatalmas boldogság, szóval van hiányérzet és öröm is bennem

– folytatta.

Gesztesi Panka A Nagy Duett zsűrije és mestere szerint is egy igazi dögös popsztárrá nőtte ki magát a műsor alatt (Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors)

A Nagy Duett sztárja nem érezte elveszettnek magát

Ezzel szemben Gesztesi Panka egyáltalán nem érezte úgy, hogy bármi oka is lenne aggodalomra, hiszen mesterével tökéletes összhangban vannak még külön is.

Én viszont boldog vagyok. A produkciónkkal nagyon meg voltam elégedve, és hálás vagyok a zsűrinek, hogy megmentettek. Mivel Áron nekem nagyon sok energiát ad, már csak a jelenlétével is, ezért az nehézség volt, hogy nem volt ott. De azt is gondolom, hogy mi annyira jól működünk együtt és ő annyira profi, hogy tudtam, ha nem együtt próbáljuk, akkor is meg fogja tanulni, így emiatt nem kellett izgulnom

– jelentette ki Panka.