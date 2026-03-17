Autósok, vigyázat: fokozott ellenőrzésre készül a rendőrség Budapesten

A Budapest rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros egész területére.
Budapest rendőrfőkapitánya 2026. március 20-án 0 órától március 24-én 24 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére – írja a police.hu.
A művelet célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása.
