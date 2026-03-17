A Balin ragadt magyarok pihenés helyett harminc zsák szemetet gyűjtöttek össze az óceánparton

A dubaji légtérzár miatt egy hétig kint rekedtek a magyarok Indonéziában. A Balin ragadt magyarok, Anikó, az orosházi szülészet műtősnője és két orvos kollégája azonban a kényszerpihenő alatt nem a medence partján lógatta a lábát: gumikesztyűt húztak és valóságos lavinát indítottak el az óceán partján.

A Balin ragadt magyarokhoz sokan csatlakoztak. Fotó: beküldött/ Szántai Anikó

Anikóék már a hazautazáshoz készülődtek, amikor jött a hír: Dubajban leállt a forgalom, a járatokat törölték, így maradniuk kell Balin. Mindezt egy nappal az indulás előtt. Végül egy közóceánparti szállodába vitték őket, ahol egy plusz hetet töltöttek el, mielőtt végre hazajutottak. Ők pedig nem ültek tétlenül: ha már így alakult, néhány napra önkéntes munkába kezdtek...

Szántai Anikó két kollégájával - egy doktornővel és egy doktorúrral - az orosházi kórház szülészet-nőgyógyászatáról érkezett a szigetre pihenni. Csodálatos helyeken jártak.

Szántai Éva és két kollágája pihenni mentek, de végül napokig szemetet szedtek az óceánparton. Fotó: beküldött/ Szántai Anikó

Miután törölték a járatukat, úgy érezték, szeretnék hasznosan tölteni a kint töltött plusz időt. Ahelyett, hogy csak a naplementét nézte volna a kis csapat, valami mást választottak. Olyat, amivel egyszerre tesznek a természetért, az állatvilágért és persze az emberiségért is...

Ahogy sétálgattunk a parton láttuk, mennyi szemetet sodort ki az Óceán. Beszélgetni kezdtünk, hogy neki kéne állni szedni. Így érett meg a gondolat, aztán megbeszéltük, hogy másnap délután együtt nekiállunk"

- mesélte Anikó.

Kértek a szállodától gumikesztyűt és szemeteszsákokat, majd elkezdték tisztítani a környéket. Ami ezután történt, az minden várakozásukat felülmúlta.

Harminc nagy zsák szemetet szedtek össze az óceán partján fotó: beküldött/ Szántai Anikó

Turisták és helyiek is csatlakoztak

A magyar egészségügyisek példamutatása valóságos lavinát indított el. Először egy német turista pár látta meg őket és azonnal csatlakoztak a karitatív munkához. Majd a legmeghatóbb pillanat következett: egy helyi család kisgyermekekkel is beállt szemetet szedni.

Nagyon cuki volt, két kisgyerek ott játszott a nagyapjával a parton, és utána ők is csatlakoztak. A kisfiú szerintem háromévesnél nem volt több, a kislány is maximum hat éves lehetett. Annyira tüneményesek voltak! Nekem ez volt a legklasszabb benne, hátha megmarad az emlékeikben és tesznek majd ők is valamit a környezetükért."

-mondta Anikó.