Dudás Miki halála nem hagyja nyugodni az országot

2026. január 5-e örökre megmarad sokunk emlékezetében, ezen a napon találták ugyanis holtan Dudás Mikit. A népszerű sportember váratlan és túl korai halála azóta sem hagy senkit nyugodni, mindenki az okokat keresi, és senki nem érti, hogy ki árthatott Mikinek. Többek közt Dudás jó barátai is értetlenkedve állnak a tragédia előtt.

Dudás Miki tragédiája mindenkit foglalkoztat, amit egyesek kihasználnak (Fotó: Mediaworks)

Kamuoldalak kihasználják Dudás Miki halálát

A gyász közben egyeseknek azon jár az esze, hogyan tudnának hasznot húzni egy kiváló sportoló és apa tragédiájából. A Facebookon egyre több kamuoldal terjeszt álhíreket Dudással kapcsolatban. Lehet olvasni hamis információkat a halála körülményeiről, a gyanúsítottról vagy a temetéséről. Ami több mint felháborító...

Viszont egy, a Bors által megkérdezett szakértő elárulta, hogy mi várhat az elkövetőre, aki Dudás Miki halálos sérüléseit okozta.

