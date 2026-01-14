Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Most már tényleg hivatalos: csókolózós képpel tette meg a bejelentést Nemazalány

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 15:05
A szerelmesek közös fotóval tisztázták a kapcsolatukat. Nemazlány párkapcsolata körül rengeteg volt a találgatás, a mostani fotó azonban végképp tisztázta a helyzetet.
Hivatalossá tette kapcsolati státuszát Nemazalány, azaz, Halastyák Fanni. Az énekesnő körül régóta folytak a találgatások, miután több jel is arra utalt, hogy egy párt alkot Serleg Alberttel, aki korábban Opitz Barbi partnere volt, nemrég azonban egy romantikus fotóval sikerült tisztázni a helyzetet.

Romantikus fotó osztott meg szerelmével Nemazalány / Fotó: Szabolcs László

Egy párt alkot Serleg Albert és Nemazalány

Fanniról és Albertről ekkor egy csókolózós kép jelent meg a közösségi médiában, amivel hivatalosan is felvállalták a szerelmüket. 

Albert néhány hónapja már megosztott egy közös, romantikus képet Fannival az Instagram-sztorijában, ami rövid idő alatt nagy port kavart a rajongók körében. A találgatások kettejükről egyébként akkor röppentek fel, amikor egy TikTok-videóban Fanni egy kitakart arcú férfival volt látható romantikázás közben, a kommentelők pedig rögtön Albert nevét kezdték emlegetni. 

 

