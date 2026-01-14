Most már tényleg hivatalos: csókolózós képpel tette meg a bejelentést Nemazalány

Hivatalossá tette kapcsolati státuszát Nemazalány, azaz, Halastyák Fanni. Az énekesnő körül régóta folytak a találgatások, miután több jel is arra utalt, hogy egy párt alkot Serleg Alberttel, aki korábban Opitz Barbi partnere volt, nemrég azonban egy romantikus fotóval sikerült tisztázni a helyzetet.
Fanniról és Albertről ekkor egy csókolózós kép jelent meg a közösségi médiában, amivel hivatalosan is felvállalták a szerelmüket.
Albert néhány hónapja már megosztott egy közös, romantikus képet Fannival az Instagram-sztorijában, ami rövid idő alatt nagy port kavart a rajongók körében. A találgatások kettejükről egyébként akkor röppentek fel, amikor egy TikTok-videóban Fanni egy kitakart arcú férfival volt látható romantikázás közben, a kommentelők pedig rögtön Albert nevét kezdték emlegetni.
