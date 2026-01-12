Megvan az első gyanúsított? Durva álhír jelent meg Dudás Miki halála kapcsán

Nem túlzás azt állítani, hogy Dudás Miki halála sokként érte az egész országot. Nemcsak a sportvilág képviselői rendültek meg a bajnok elvesztésétől, hanem még azok is, akik talán csak a közösségi médiából ismerték a 34 évesen elhunyt, mindig mosolygós, de lelke mélyén komoly viharokat átélő kétgyermekes édesapát.

Dudás Miki párja egyedül maradt a tragédia után két kisgyerekkel

Fotó: MW archív

Az már köztudott, hogy Dudás Mikit január 5-én találták holtan XVIII. kerületi lakásán. Párja, Szigligeti Ivett akkor már napok óta nem tudta elérni őt, végül egy zárszakértő segítségével jutott be Miki lakásába, ahol borzalmas látvány fogadta. Az első hírek arról szóltak, hogy a rendőrség kizárta az idegenkezűséget, a boncolás után viszont módosítottak, és ma már halált okozó testi sértés gyanújával rendeltek el nyomozást ismeretlen tettes ellen. A néhai kajakos egyik hozzátartozója a napokban azt nyilatkozta, hogy Dudás Miki fején 3 sérülés volt, valamint nyelőcső-visszérrepedésről is lehetett hallani.

„Azt nagyon jól meg lehet mondani, hogy az-e vagy nem. Egy ilyen sérülés nem lehet torokra mért ütéstől. Én közel húsz évig helyszíneltem, ilyet akkor mondunk ki, ha van ismert májbetegség, és a vér jellege is olyan. A döntés helyes volt, hogy boncolás nélkül ne legyen más bejelentés. Óvatos volt a szakértő, nem hibázott. Jobb egy óvatos diagnózis, mint a kapkodás"

- ezt már dr. Szeles Géza igazságügyi orvosszakértő nyilatkozta a Borsnak a tragédiát követően.

Szélsebesen terjednek az álhírek Dudás Miki halála kapcsán

Bár ilyen esetben a rendőrség hivatalos tájékoztatója az egyedüli mérvadó információforrás, az összeesküvés-elméletek és a találgatások rögtök beindultak a különféle kommentszekciókban. Egyesek szinte bizton állítják, hogy Dudás Mikit megölték, és az sem kizárt, hogy azok, akik a tavaly elhunyt édesapját is megverték egy piaci konfliktust követően.

Ez még hagyján, a kommentelőknél jóval kártékonyabbak azok a kattintásvadász kamuhírportálok, amik a nyereség reményében sajnos keselyűként köröznek Dudás Miki felett. Az egyik ilyen komoly álhír például a Facebookon kezdett el hihetetlen sebességgel terjedni. Bár a cikk maga a hozzászólók szerint is egy zagyvaság, a cím azt állítja: máris megvan az ügy első gyanúsítottja. Holott még az sem biztos, hogy valóban idegenkezűség történt!