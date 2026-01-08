Súlyos összefüggésről rántotta le a leplet a pszichológus Dudás Miki ügyében

Továbbra is gyászol az ország. Tragikus hirtelenséggel, mindössze 34 éves korában meghalt Dudás Miki világbajnok kajakos, akinek holttestét egy XVIII. kerületi lakásban találták meg. A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, az ügy körülményei pedig egyelőre tisztázatlanok. A sportoló halála újra reflektorfénybe helyezte azt az időszakot is, amikor Dudás korábban nyíltan beszélt mentális mélypontjáról és depressziójáról, amely a 2016-os eltiltása után kísérte végig az életét.

Dudás Miki halála még mindig rengeteg kérdést vet fel (Fotó: Tumbász Hédi)

Dudás Miki depresszióról vallott az eltiltása után

Dr. Makai Gábor pszichológus szerint egy élsportoló számára az egyik legsúlyosabb lelki törést az jelenti, ha nem önszántából, vagy hirtelen kénytelen befejezni a pályafutását. Mint fogalmazott a szakember, ilyenkor nem pusztán egy munka szűnik meg, hanem az egész életstruktúra omlik össze. A sportoló identitása ugyanis évek, sokszor évtizedek óta kizárólag a sport köré épül, így amikor ez egyik pillanatról a másikra elvész, depresszív tünetek, bizonytalanság és identitásválság jelenhet meg.

Identitásválság alakulhat ki

A szakember hangsúlyozta, hogy a lehangoltság, az alvászavar, a koncentrációs nehézségek és a feszültség mellett gyakran gyászreakció is kialakul. Az érintett ilyenkor nemcsak egy karriert, hanem egy teljes életformát gyászol:

A sportoló elkezdi gyászolni azt az életet, amellyel addig önmagát definiálta. Megkérdőjelezi önmagát, újra kell értelmeznie, ki ő a sporton kívül, és mi a szerepe a világban

– magyarázta Makai, hozzátéve: ez a folyamat hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat.

Dudás Miki édesapja halálát is kénytelen volt végignézni (Fotó: MW archív)

Nehéz a társadalomba visszailleszkedni

Dr. Makai Gábor szerint a depresszív tünetek akkor válhatnak tartóssá, ha az érintett úgy érzi, kudarcot vallott, nem tud előrelépni, és továbbra is bizonytalanságban topog. Különösen veszélyeztető tényező, ha korábban már jelen volt depresszió vagy erre való hajlam, mert ez tovább mélyítheti a krízist. Ugyanakkor kiemelte a védőfaktorok szerepét is: a család, a barátok, a társas kapcsolatok és a szakmai közeg mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a sportoló képes legyen újratervezni az életét: „Nem mindegy, kik veszik körül az illetőt: a család, a barátok, a szakmai közeg, és az sem, hogyan ítéli meg őt a társadalom" – fejtette ki.